TOP 14. Tuilagi et Tatafu out, Segonds et Rouet à la baguette : la compo de Bayonne pour le barrage

Invaincu à Jean-Dauger, 4e de la saison régulière, l’Aviron Bayonnais s’apprête à disputer le premier barrage de son histoire récente face à Clermont.

À Bayonne, on n’a pas l’habitude de faire les choses à moitié. Alors quand l’Aviron s’offre pour la première fois une phase finale dans l’ère Top 14, les supporters rêvent déjà du dernier carré. Malgré tout, le barrage de ce vendredi soir face à Clermont (21 h) est une étape logique d’un projet bien construit.

Philippe Tayeb, président du club, a versé sa larme après la victoire face à Toulon (18-10) le week-end dernier. « Ce n’était pas notre objectif au départ. Mais on a le droit de rêver. Et surtout, on n’a pas le droit de s’interdire de rêver », glisse-t-il au micro de L’Equipe. À Jean-Dauger, où personne n’est venu s’imposer cette saison, le rêve est permis.

Une montée en puissance assumée

Tout sauf un accident. Voilà comment résumer la saison de Bayonne. Loin d’être un club surprise, l’Aviron est une machine qui tourne bien : recrutement bien senti, groupe soudé, projet de jeu clair. Sous les ordres de Grégory Patat, le club basque a franchi un nouveau palier tout en restant fidèle à ses valeurs.

Ce vendredi, Federico Mori remplacera Manu Tuilagi, forfait, au poste de premier centre. Mateo Carreras, finalement apte, tiendra bien son aile. À la charnière, Segonds commencera, Lopez attendra son heure. On imagine d’ailleurs qu’à l’entrée de ce dernier, l’ancien parisien pourrait glisser en 15, pour s’offrir plus d’option (et de longueur) dans le jeu au pied.

La tuile, elle est tout de même au poste de pilier droit, avec le forfait de Tevita Tatafu. Un international en chasse un autre puisque c’est le Fidjien Luke Tagi qui viendra caler la mêlée basque grâce à ses 130 kg.

Patat-Travers, un duo d’avenir ?

L’annonce de l’arrivée de Laurent Travers au poste de directeur du rugby a fait jaser. Certains y ont vu une remise en cause du travail de Patat. En interne, on balaie tout ça rapidement. « Le vestiaire n’a pas été perturbé. On en a rigolé », confie Arthur Iturria (Rugbyrama), capitaine exemplaire et figure du projet. Tayeb, lui, assume : « On a besoin de compétences supplémentaires. Laurent va apporter son expérience. Mais Greg reste un pilier. »

Un plan de jeu au cordeau

Face à Toulon, l’Aviron a montré qu’il était capable de rivaliser avec les cadors du championnat. Un match solide, pile au bon moment. L’attaque a été efficace, la défense solide avec 10 petits points encaissés. Bref, un match de phase finale avant l’heure. « On a fait ce qu’on voulait faire. Déplacer Toulon, les empêcher de nous marcher dessus », résume Segonds (Midi Olympique).

Un barrage pour marquer les esprits

Le maintien, c’était hier. Aujourd’hui, l’Aviron joue pour une place en demi-finale. Lopez, qui disputera peut-être son dernier match à Jean-Dauger, résume parfaitement l’état d’esprit : « On a envie de croquer ce moment. Rien n’est normal dans ce qu’on vit. Il faut en profiter et aller au bout. » (Rugbyrama)

Ce groupe n’est pas venu là pour faire de la figuration. Il joue à domicile, il joue libéré, il joue pour son public. Clermont est prévenu. Bayonne n’est plus le petit promu qu’on sous-estimait. C’est un vrai prétendant.