TOP 14. Toulon - Castres : ''Si on passe à travers...'', ça va piquer sous 40 degrés, et pas qu’à cause du soleil

Toulon-Castres : un barrage de TOP 14 sous tension à Mayol. Sadourny détaille les forces du RCT et les secteurs où son équipe devra être irréprochable pour exister.

Le Top 14 nous offre ce samedi 14 juin un barrage explosif entre Toulon et Castres. Sur la Rade, les deux équipes vont jouer une partie d’échecs musclée où chaque détail comptera. Avant le coup d’envoi, le manager du CO, Xavier Sadourny, nous livre son analyse sans détours via le Midi Olympique. TOP 14. Castres fidèle à ses valeurs et ses guerriers pour le barrage à Toulon : la compo probable

Toulon, une machine montée en puissance

Pour Sadourny, le RCT version 2025 n’est pas une surprise. « Ils montent en puissance d'année en année. Honnêtement, ils n'étaient pas très loin de Bordeaux », observe-t-il. Troisième de la phase régulière, Toulon aurait tout aussi bien pu finir deuxième, voire premier avant le coup de collier de Toulouse. « Ils ont été tout le temps dans les trois », souligne le manager castrais, admiratif de la régularité varoise.

La patte Pierre Mignoni se fait clairement sentir. « Depuis qu’il a repris le poste, on retrouve cette culture de la conquête. C'est rude, c'est dur, ça tape fort. » Devant, c’est solide ; derrière, ça va vite, avec une charnière de haut niveau et des individualités capables de faire basculer le match à tout moment. Bref, un gros morceau pour le CO.

L’entame, secteur clé

Pour espérer déjouer les pronostics, Castres sait qu’il devra répondre présent dès les premières minutes. « Forcément, dans le combat, il faut être présent dès l'entame du match, parce que si on passe à travers, la note peut vite être salée », prévient Sadourny. Les vingt premières minutes seront cruciales dans la chaleur écrasante de Mayol — on annonce 40 degrés ce samedi. TOP 14. L'espoir de ''rachat'' de Gabin Villière ne passera pas par Castres, ce n'est que partie remiseMais on a vu avec le match de Champions Cup face aux Saracens que les Varois savaient aussi se remettre la tête à l'endroit pour aller chercher la victoire. Ajoutons à cela l’ambiance unique du stade toulonnais. « On sait l'importance du public, notamment à Mayol », glisse le manager castrais, bien conscient de l’hostilité ambiante. Un contexte que le CO devra savoir apprivoiser.

Discipline et efficacité, les autres ingrédients

Autre facteur déterminant : la discipline. « Bayonne, nous n’avions été pénalisés qu’à cinq reprises, ce qui est très bien. Sur la saison, nous tournons entre 12 et 13 pénalités par match, ce qui est beaucoup », reconnaît Sadourny. Face à un buteur comme Melvyn Jaminet, chaque faute risque de coûter cher. L’objectif affiché : rester sous les 9 pénalités concédées. Fin de l’hégémonie toulousaine : et si la finale ESPOIRS révélait le vainqueur du Top 14 ?Au final, c’est un véritable bras de fer qui s’annonce entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Toulon part favori à domicile, mais Castres a l’expérience des matchs couperets et des matchs à couteaux tirés. Réponse samedi sous le soleil brûlant de la Rade.