TOP 14. Castres fidèle à ses valeurs et ses guerriers pour le barrage à Toulon : la compo probable

Le Castres Olympique débarque à Mayol avec une équipe solide pour défier Toulon en barrage. Voici la compo probable des Tarnais pour ce choc à élimination directe.

Ce samedi 14 juin à Mayol, Castres débarque avec l’ambition de créer la surprise face à Toulon. Les Tarnais, spécialistes des phases finales, s’appuieront sur une équipe solide, expérimentée et fidèle à leur ADN de combat.

Un paquet d’avants dense et expérimenté

Devant, Sadourny aligne un huit de devant costaud. Walcker, considéré comme l'un des meilleurs piliers du championnat, Barlot et Collier formeront la première ligne, prêts à répondre au défi physique varois.

En deuxième ligne, Ducat et Vanverberghe apporteront la puissance et la mobilité nécessaires. La troisième ligne Babillot, Delaporte et Papali’i sera chargée de gratter, harceler et imposer un gros volume de jeu.

Arata-Le Brun à la charnière

Derrière, c’est le maître à jouer Arata qui conduira les débats, associé à Louis Le Brun à l’ouverture. Au centre, la paire Goodhue-Botitu offrira un mélange d’expérience et de dynamisme.

L'incertitude place cependant sur le All Black Goodhue après sa commotion face à Bayonne. Sur les ailes, Baget et Hulleu tenteront de faire la différence, tandis que Palis assurera la sécurité et la relance à l’arrière.

Un banc solide pour finir le travail

Sur le banc, Castres pourra compter sur du lourd avec Zarantonello, Tichit, Nakawarawa ou encore Chilachava pour le combat d’usure. Fernandez, Séguret en l'absence de Cocagi et Chabouni offriront des solutions derrière. TOP 14. Villière commotionné, quels sont les plans de Mignoni ? La composition probable de Toulon contre CastresFace à un RCT privé de Gabin Villière mais bien décidé à franchir ce barrage à domicile, les Tarnais savent qu’ils n’ont rien à perdre. Mais Castres, c’est souvent quand on les attend le moins qu’ils sont les plus dangereux.