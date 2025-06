TOP 14. A l'UBB, la meilleure recrue n’est pas Penaud, Bielle-Biarrey ou Lucu

Depuis 2007, Laurent Marti a porté l’UBB de la Pro D2 aux sommets du Top 14 et de la Champions Cup. Un bâtisseur salué par Alphonse Miralles.

Derrière les stars du terrain, il y a parfois des recrues encore plus précieuses dans l’ombre. Invité sur TV7, Alphonse Miralles, coordinateur sportif de l’UBB, a lâché une petite phrase pleine de sens à propos du président Laurent Marti : "Pour moi, j’espère que Laurent ne m’en voudra pas, mais la meilleure recrue du club, c’est en 2007, avec l’arrivée de Laurent Marti."

Marti, l’homme fort de l’UBB depuis 2007

Quand il reprend le club il y a 18 ans, l'Union Bordeaux-Bègles n'est encore qu'un outsider en Pro D2. Pas de mécène milliardaire, pas de dette, juste une ambition solide et une gestion rigoureuse. Un modèle salué aujourd'hui, à l'heure où de nombreux clubs du Top 14 peinent à garder la tête hors de l'eau.

Avec Marti à sa tête, l’UBB s’est peu à peu hissée parmi les places fortes du rugby hexagonal. La formation girondine fait partie des rares équipes à avoir des finances seines. Mais ça n'a pas été de tout repos. "Je suis président depuis la saison 2007-2008 et j'ai eu beaucoup plus d'exercices déficitaires que bénéficiaires", se souvient le dirigeant à placeco.fr.

La période COVID a été compliqué pour Bordeaux dont les comptes n'étaient pas au mieux. "En 2018-19, si ma mémoire est bonne, nous avions un budget prévisionnel d'une perte de 2,5 millions d'euros, qui avait fini à 1,8 million, donc c'est lourd." Mais tout le monde s'est accroché, en coulisses comme sur le pré. Depuis trois ans, l'UBB est bénéficiaire. Et Marti n'est pas étranger à cette situation.

Une stabilité rare

Sur TV7, Alphonse Miralles confie : "J'ai eu comme rôle d'aller chercher de très grands joueurs à l'aéroport, de les mettre en place, avec toute la logistique que nécessite une famille qui arrive, plus ou moins déracinée, par rapport à la scolarité des enfants, une maison à trouver…" Et des stars, il en a vu défiler : Ashley-Cooper, Semi Radradra, ou encore les Diamants Penaud, Bielle-Biarrey et Lucu aujourd'hui. Mais pour Miralles, aucun d'eux ne dépasse l'impact de Marti. Avec une politique sportive intelligente et des hommes-clés comme Yannick Bru et Jean-Baptiste Poux, surnommés "les Toulousains de l'UBB", le club girondin s'est structuré sans jamais renier son identité, ni ses ambitions. L'histoire aurait pu être bien différente. "Je ne mesurais pas ce que je faisais, en fait. Je ne m'en rendais pas compte. Très vite, j'ai compris que c'était un drôle de challenge, risqué. La troisième année, j'ai failli abandonner."

Un modèle inspiré… mais pas copié

Heureusement pour les supporters bordelais, Marti s'est accroché, motivé par l'envie de mener l'UBB vers les sommets. Sans oublier le soutien du président de région de l'époque et de la Chambre de commerce et d'industrie. Il n’a jamais caché son admiration pour le Stade Toulousain, son club de cœur dans sa jeunesse. Mais Bordeaux-Bègles a su tracer sa propre voie : une culture club solide, des supporters fidèles et une gestion économique saluée jusqu’à la LNR.

Aujourd’hui, alors que l’UBB a été sacré en Champions Cup et vise un incroyable doublé en TOP 14, la vision de Marti prend tout son sens. Et les propos d’Alphonse Miralles résonnent presque comme une évidence.