Top 14. De 5 à 11 départs, qui devrait quitter le Stade Toulousain cet été ?

Après avoir prolongé une grosse partie de ses joueurs, le Stade Toulousain devrait faire peu de recrutement à l’été et quelques départs sont à noter.

La gestion de l’effectif du Stade Toulousain est une machine bien huilée. Pour la saison 2025-206, il devrait y avoir peu de chamboulement du côté des Sept Deniers. Alors qu’une grosse vague de prolongation a été annoncée depuis l’hiver, une dizaine de joueurs pourraient quitter l’effectif rouge et noir à la fin de la saison. De plus, les Haut-garonnais pourront aussi miser sur les arrivées de Teddy Thomas (31 ans) et Georges-Henri Colombe (27 ans), tous les deux en provenance du Stade Rochelais.

Des départs actés en Top 14

Pour commencer sur les départs temporaires, Raphaël Portat (21 ans) et Malachi Hawkes (22 ans) devraient aller faire leurs armes du côté de la Pro D2, voire mieux encore. En effet, les jeunes pousses du Stade Toulousain devraient aller à Provence Rugby, sous forme de prêt, l’année prochaine. Chez le candidat à la montée en Top 14, ils tenteront de se développer et d’accumuler du temps de jeu.

Ensuite, de multiples départs définitifs semblent actés, loin de la Haute-Garonne. Ainsi, le pilier droit Nepo Laulala ne devrait normalement pas honorer la fin de son contrat, qui court jusqu’en 2026. Gravement blessé au tendon d’Achille, la saison dernière, le pilier aux 53 sélections avec les All Blacks entamera possiblement une retraite précoce dès cet été. À 33 ans, il a joué seulement 9 matchs depuis son arrivée en France, après le mondial 2023.

Toujours en première ligne, un autre pilier devrait quitter le Stade Toulousain. En effet, le gaucher Hugo Reilhes prendra la destination du CA Brive à l’intersaison. En partie formé à Toulouse, il était arrivé chez les Rouge et Noir en 2016. À 24 ans, il va retrouver un club qu’il a déjà connu sur la saison 2023-2024, quand il était en prêt en Corrèze. Il a déjà joué 8 matchs avec l’équipe première de la Ville rose.

Chez les trois-quarts, Setareki Bituniyata ne continuera pas en Haute-Garonne pour la saison prochaine. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en décembre dernier, il ne devrait pas rejouer avec le Stade Toulousain d’ici à la fin de la saison. Arrivé comme Joker Coupe du monde en 2023, le Fidjien de 29 ans avait prolongé au club. Depuis, il a disputé 20 matchs en Rouge et Noir. Dans les mois à venir, il est attendu du côté de Provence Rugby.

Enfin, Alban Placines est certain de partir. Âgé de 32 ans, le troisième ligne est arrivé au Stade Toulousain à l’été 2018. Depuis, il a disputé 70 rencontres et a connu pas moins de quatre titres de champion de France et soulevé deux Champions Cup avec le club. En mars 2022, il avait même été désigné capitaine lors d’un match contre Montpellier. Selon les dernières rumeurs, le natif de Biarritz devrait retourner à ses origines pour ses dernières années de carrière.

Avenirs incertains au Stade Toulousain

Enfin, plusieurs incertitudes demeurent, comme l’avenir de Naoto Saito. À 27 ans, l’international japonais a livré des prestations convaincantes en Haute-Garonne, ce qui aurait poussé le stade toulousain à sérieusement réfléchir autour d’une prolongation pour le joueur. Cependant, la direction du Stade Toulousain hésiterait à privilégier le développement du jeune Simon Daroque au poste de demi de mêlée. Actuellement blessé, le numéro 9 asiatique voit son contrat se terminer cet été et rien n’est sûr au sujet de son avenir.

Dans une situation dont le scénario semble de plus en plus se dessiner, le futur de Richie Arnold pourrait aussi s’écrire loin de Toulouse. Arrivé au Stade Toulousain en 2018, l’Australien a été un incontournable du pack haut-garonnais durant un moment. Preuve en est, il compte un peu moins de 130 apparitions avec les Rouge et Noir dans sa carrière. À 34 ans, l’international sudiste intéresserait fortement l’Union Bordeaux-Bègles, selon des informations récemment révélées par L’Équipe.

Ensuite, il est le dernier joueur de l’effectif professionnel dont l’avenir n’a pas été discuté. En effet, Nelson Épée (24 ans) voit son contrat arriver à échéance cet été, mais difficile de savoir où sera le joueur la saison prochaine. Champion olympique avec France 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a fait bonne impression durant les doublons, signant un doublé contre Bayonne. Supersonique, il pourrait intéresser d’autres clubs de Top 14.

Enfin, le cas du pilier Benjamin Bertrand (21 ans) et du trois-quart Célian Pouzelgues (21 ans) sont aussi incertains. Déjà apparus chez les pros à plusieurs reprises, les deux joueurs pourraient être conservés par le Stade Toulousain ou pourraient être sollicités par d’autres écuries professionnelles. Dans le cas du second, un prêt avec l’équipe de France de rugby à VII pourrait être une éventualité, lui qui a participé à plusieurs éditions du SVNS cette saison.

