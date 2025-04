‘‘Il est vraiment spécial Toto’’ : en quête d’excellence, Saito charmé par le Stade Toulousain et Antoine Dupont

Arrivé en France l’été dernier, le Japonais Naoto Saito s’est fait une place en Haute-Garonne et apprend au Stade Toulousain, aux côtés d’Antoine Dupont.

Il a tenté un pari fou. À l’été 2024, Naoto Saito (28 ans) a décidé de quitter son archipel natal pour partir à la conquête du meilleur championnat du monde. Au Stade Toulousain, l’international japonais aux 25 sélections avec les Brave Blossoms trouve son bonheur en Top 14 dans la recherche constante du progrès. Chez les champions d’Europe et de Top 14 en titre, il profite d’un séjour qui pourrait se révéler aussi court que mouvementé.

“Ici, on défie sans cesse et je progresse. Au Japon, on choisit plus souvent l'option sécurité”, confie le demi de mêlée dans les colonnes de L’Équipe. À Toulouse, il est venu “dé-stéréotyper” son jeu. Déjà reconnu comme le meilleur à son poste au Japon, Naoto Saito cherche désormais à faire la différence en plus de réciter la partition.

Joueur le plus petit de Top 14 (1,65 m), il profite de son centre de gravité bas pour coller au ruck. Beaucoup moins intéressé par le ballon qu’Antoine Dupont ou Paul Graou, Naoto Saito n’hésite pas à éjecter rapidement. Scolaire, mais déjà capable de quelques fulgurances au pays, il veut à présent imposer la marque toulousaine dans son style de jeu.

Pour apprendre au mieux, il n’est pas tombé sur la plus mauvaise des générations. Pour cause, le Japonais profite de l’expérience et du talent d’Antoine Dupont pour élargir sa palette de jeu. “Je progresse aux côtés de Toto. Je peux lui poser des questions librement”, affirme le joueur. Depuis plusieurs mois, il s’essaye à l’analyse du meilleur joueur du monde :

Des erreurs, j'en fais. Un jour, après un en-avant, Toto m'a dit : « Ce n'est pas grave Naoto, l'important, c'est de tenter ! » Il est vraiment spécial Toto. Puissant, rapide, efficace.” - L’Équipe

Utilisé régulièrement en début de saison, son temps de jeu a fondu après le retour d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain à l’automne. À titre d’exemple, entre le début du mois de novembre et l’ouverture de la période des doublons, le Japonais n’a joué que trois matchs avec les Rouge et Noir. Dimanche 13 avril, il jouait son tout premier match de Champions Cup de la saison à l’occasion du quart de finale contre le RC Toulon, à Mayol.

Désormais, l’ancien des Tokyo Sungoliath a le droit à un temps de jeu plus soutenu, suite à la lourde blessure d’Antoine Dupont. En fin de saison, il devra remplir le cahier des charges attendu pour bien figurer sur les deux tableaux, en Champions Cup et en Top 14. D’autant plus que dans les prochains mois, Naoto Saito ne pourrait plus être un joueur du Stade Toulousain.

En février dernier, le Midi Olympique confiait que le Stade Toulousain était satisfait du rendement du joueur. Cependant, le club des Sept-Deniers hésiterait à s’en séparer afin de faire monter la jeune garde au poste de demi de mêlée, Simon Daroque (19 ans) et Nathan Llaveria (18 ans). De son côté, le joueur serait a priori partant pour prolonger son bail. En Top 14, d’autres clubs étaient intéressés par son profil, comme l’UBB et l’Aviron Bayonnais qui s’étaient renseignés à l’automne.