TRANSFERT. Prêté en Top 14 mais attendu en Pro D2, où jouera ce talent prêté par le Stade Toulousain l’an prochain ?

Depuis son arrivée en Catalogne en tant que joker médical, fin février, Valentin Delpy enchaîne les titularisations et les bonnes performances, que ce soit en 10 ou en 15.

Avant même son départ pour l’USAP, nombre d’observateurs disaient de Valentin Delpy que le club catalan voudrait le conserver à l’issue de son prêt.

Une poignée de matchs réussis plus tard, Perpignan et Franck Azéma ont clairement annoncé leurs intentions, sur les ondes d’Ici Roussillon : "C’est une piste qu’on essaye d’explorer en ce moment, auprès des Toulousains, ça ne se fera qu’avec leur accord. Pour l’instant, ce n’est pas le cas mais on ne désespère pas et on a envie d’avancer avec lui aussi, bien sûr."

Et pour cause, le demi d’ouverture prêté par le Stade Toulousain est annoncé à Colomiers la saison prochaine, et ce depuis plusieurs mois. Un deal passé par les deux clubs pour continuer de faire progresser Delpy dans un club proche relationnellement et géographiquement de Toulouse.

Mais l’USAP n’a pas dit son dernier mot : "Si on peut changer la donne, on essaiera de le faire, oui." Depuis son arrivée en Catalogne en tant que joker médical, fin février, Valentin Delpy enchaîne les titularisations et les bonnes performances, que ce soit en 10 ou en 15. L’ancien pensionnaire de Blagnac, en Nationale, s’affirme donc en Top 14 ces dernières semaines, après 2 apparitions déjà réussies avec le Stade Toulousain en ce début d’année.

Mais cela ne devrait pas changer la finalité, avec un ambitieux club de Colomiers qui ne veut naturellement pas renoncer à celui qui devrait guider sa ligne d'attaque la saison prochaine aux côtés de Joaquin de La Vega.

Contacté à ce sujet par Rugbyrama, le président Alain Carré a annoncé la couleur : “Il sera à Colomiers l’an prochain, c’est acquis pour nous et pour le Stade toulousain. (…) Il n’y a pas de possibilité qu’il en soit autrement. C’est un “deal” qui est passé avec Didier Lacroix et Jérôme Cazalbou depuis décembre, avant même qu’il réalise son très bon match à La Rochelle.”

Difficile, dès lors, d’imaginer Delpy à l’USAP la saison prochaine…

Ennor toujours dans le viseur ?

Pour rappel, Perpignan, actuellement 13ème du Top 14, a déjà effectué un beau recrutement avec les signatures de Peceli Yato, Jamie Ritchie et Tristan Tedder notamment. Mais pour le faire passer dans une autre dimension et faire venir le centre de calibre international recherché notamment, il doit d’abord acter son maintien dans l’élite.

"Oui, il y a des pistes sérieuses actuellement, on travaille à l’international. Sur le sol français, en "Jiff", c’est impossible à trouver aujourd’hui. Et puis les choses sont liées aussi à notre situation, à la lutte pour le maintien, à leurs situations aussi." Le All Black Braydon Ennor, évoqué récemment, doit certainement suivre tout cela à distance avant de prendre sa décision…