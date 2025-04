Champions Cup. Toulouse joue (très) gros à Mayol : la compo probable pour relever le défi toulonnais

Un quart de finale au parfum de finale. À Mayol, Toulouse devra composer sans ses dynamiteurs, mais peut compter ses leaders. Avant l’annonce officielle, décryptage de la compo probable.

Un club français en demie, mais à quel prix

Choc en rouge et noir ce dimanche à Mayol. Il y aura au moins une équipe en demi-finale de la Champions Cup. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que pour cela, Toulouse ou Toulon devra laisser sa place. Une affiche qui fait saliver d'avancer les fans. Aussi bien dans l'hexagone qu'en Europe. Voire même un peu plus au sud de la planète.

Le spectre de la fracture écarté, et si Ange Capuozzo revenait finalement pour les phases finales du Top 14 ?Et pour cause, il va y avoir sur la pelouse une concentration incroyable d'internationaux au mètre carré. Et ce, même si Antoine Dupont et désormais Ange Capuozzo vont manquer à l'appel. L'absence de l'Italien est une véritable perte pour le Stade Toulousain tant il pratiquait un rugby spectaculaire et beau à voir.

S'il pourrait revenir plus tôt que prévu compte tenu de l'absence de fracture, le remplacer pour ce choc ne sera pas chose aisée. Mais le leader du Top 14 possède d'autres talents. A commencer par Lebel qui devrait logiquement occuper la place de Capuozzo. Moins en vue offensivement que l'Italien ces derniers temps, l'ailier n'en reste pas moins capable de terminer les coups toulousains avec détermination.

Le retour de Mauvaka

Cela ne devrait pas être le seul changement sur la feuille de match des champions en titre. En effet, la suspension de Peato Mauvaka a pris fin. Le talonneur du XV de France devrait faire son retour pour ce quart de finale au sommet. Reste à savoir si ce sera comme titulaire ou finisseur. On table sur sa présence dans le XV de départ avec un Marchand entrant en cours de partie pour amener toute sa science du combat dans les rucks.

Toulouse, Castres, RCT et l’UBB dans le coup : les affiches des quarts de finale de Champions Cup 2024-2025Quid de Baille ? Le pilier tricolore n'a joué que deux matchs de Top 14 et autant de Champions Cup cette saison. Mais il possède l'expérience des grands rendez-vous. Est-il suffisamment en forme pour défier la mêlée toulonnaise ? Le pack toulousain a été bousculé par Sale dimanche dernier. Et Mola pourrait aligner Baille d'entrée pour éviter que les Varois ne prennent confiance dans ce domaine.

Une polyvalence mise à rude épreuve

Derrière, en dehors du remplacement de Capuozzo, il ne devrait pas y avoir du mouvement. Barassi a été très en vue face aux Sharks avec des prises de balle pleine d'envie. Ramos est intouchable et Kinghorn a montré une fois de plus son talent sous les ballons hauts. A la charnière, Ntamack ne joue pas encore son meilleur rugby en raison de son genou, mais il reste précieux en défense. Et ses inspirations, notamment au pied, peuvent faire la différence.

Vos Matchs de Rugby Toulon/Toulouse et UBB/Munster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Du côté du banc, Vergé a donné beaucoup de satisfaction au staff lors de son entrée en jeu contre les Anglais. Mais on ne voit pas Flament et Meafou être séparés au coup d'envoi. Jelonch devrait lui aussi débuté dans le rôle de finisseur tout comme Mallia le couteau-suisse. L'Argentin aura la lourde tâche de couvrir plusieurs postes. Sans Capuozzo pour dépanner à la mêlée, et sans joker médical pour Dupont, on devrait revoir Saito dans les 23 à la place de Costes.