Toulouse, Castres, RCT et l’UBB dans le coup : les affiches des quarts de finale de Champions Cup 2024-2025

Après des huitièmes de finale de Champions Cup fort en intensité, quatre équipes de Top 14 poursuivent leur aventure internationale vers les quarts de finale !

Du 4 au 6 avril, les seize meilleures équipes d’Europe et plus encore se sont affrontées pour une place en quart de finale de Champions Cup. Après ce premier match de phase finale de la saison, quatre formations françaises connaîtront les quarts de finale, les 11, 12 et 13 avril prochain. Il s’agit du RC Toulon, du Castres Olympique, de l’Union Bordeaux-Bègles et du Stade Toulousain.

🚨 𝐋𝐞𝐬 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐥à 🚨



Quatre chocs ÉNORMES au programme le week-end prochain - Lequel attendez vous le plus ?



En route pour Cardiff, prenez vos billets pour la finale de l’#InvestecChampionsCup dès maintenant ⬇️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) April 6, 2025

Première équipe française qualifiée en quart de finale, le RC Toulon s’est largement imposé face aux Saracens (72-42) du côté de Mayol. Dans une rencontre à seize essais, les Varois ont été malmenés dans un premier acte intense, puis ont pris l’ascendant en infligeant 45 points à la formation londonienne dans le second acte.

CHAMPIONS CUP. 16 essais, 114 points, le résumé vidéo du feu d’artifice entre Toulon et les Saracens

Ensuite, le Castres Olympique s’est défait de la valeureuse équipe du Benetton Trévise devant son public. Venus avec des ambitions, les Italiens ont tenu la dragée haute aux Tarnais qui ont fini par l’emporter sur le score de 39 à 37. Là encore, le duel a montré une belle intensité, avec pas moins de 11 essais inscrits sur la rencontre, dont 6 à l’avantage du CO.

Pour la première rencontre dominicale, l’UBB a dominé l’Ulster (43-31) sous le soleil éclatant de Chaban-Delmas. Face à des Ulstermen dominés, mais loin d’être avares en effort, les hommes de Yannick Bru ont eu du mal à creuser l’écart après un début de match tonitruant. Néanmoins, ils se sont offert le droit de jouer un nouveau quart de finale de Champions Cup.

RÉSUMÉ VIDÉO. L’UBB se régale, domine l’Ulster et file en quarts de Champions Cup

Enfin, le Stade Toulousain a remporté le dernier huitième de finale de Champions Cup (38-15) en prenant l’avantage sur les Sale Sharks. Durant environ une heure, les hommes d'Ugo Mola ont été en grande difficulté au Stadium. Menés à la mi-temps, ils ont été surpris par l'intensité physique et la puissance des joueurs de la banlieue de Manchester. De plus, les Rouge et Noir perdent Ange Capuozzo, gravement blessé.

En parallèle, l’ASM Clermont et le Stade Rochelais se sont tous les deux inclinés à l’occasion des huitièmes de finale et leur parcours en Champions Cup s’arrête donc ici. Par ailleurs, il y aura au moins une équipe française en demi-finale, puisque le Stade Toulousain et le RC Toulon sont au cœur d’un choc franco-français en quart de finale.

VIDEO. Champions Cup. Fin de carrière, fin de saison, Clermont vit un cauchemar anglais à Northampton

Hors du Top 14, le championnat le plus représenté en quart de finale est l’United Rugby Championship. En effet, les deux formations irlandaises du Munster et du Leinster ont réussi à s’imposer respectivement face au Stade Rochelais (24-25) et aux Harlequins (62-0). Sérieux outsider de la compétition, les Glasgow Warriors ont triomphé face aux Leicester Tigers (43-19). Enfin, une seule équipe de Premiership a réussi à se hisser à l’échelon supérieur, il s’agit des Northampton Saints, demi-finaliste de la saison dernière de Champions Cup et bourreaux de l’ASM Clermont Auvergne (46-24).

Stade Toulousain, Leinster, UBB… ''Les 5 meilleures équipes de l’hémisphère Nord ne survivraient pas en Super Rugby''

Le tableau des quarts de finale de Champions Cup 2024-2025 :