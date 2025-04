VIDEO. Champions Cup. Fin de carrière, fin de saison, Clermont vit un cauchemar anglais à Northampton

Il y a des soirs où rien ne va. Clermont l’a amèrement vécu face à Northampton, en concédant une lourde défaite assortie d’une avalanche de blessures.

Clermont espérait rivaliser au Franklin's Gardens ce vendredi soir, mais les Jaunards ont vécu une véritable soirée noire face à Northampton en huitièmes de finale de la Champions Cup. Éliminés sèchement (44-26), les Auvergnats repartent surtout avec l'infirmerie pleine à craquer. Une soirée à oublier, mais dont les cicatrices risquent de durer longtemps.

Deux piliers gauches sur le carreau

Si la défaite est déjà dure à avaler, Christophe Urios aura bien d'autres préoccupations dans les jours à venir. Dès le premier acte, Giorgi Akhaladze, le pilier gauche géorgien, quittait prématurément ses coéquipiers après une commotion.

Son remplaçant, l'expérimenté Etienne Falgoux, ne résistait pas non plus à la malédiction, victoire d'une rupture du biceps avant la pause. Clermont perd ainsi ses deux spécialistes à gauche, une vraie tuile pour le pack auvergnat. La Montagne rappelant que Lotrian n'est toujours pas disponible. La saison de Falgoux est terminée.

Delguy fauché, Lee voit sa carrière prendre fin

Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Baptista Delguy a, lui aussi, été contraint de quitter le pré, victime d'une cuillère des Saints lancés à pleine vitesse. Diagnostic inquiétant pour l'Argentin, touché aux côtes. Une absence qui pèsera lourdement dans la ligne d’attaque clermontoise.

Plus cruel encore, Fritz Lee, guerrier historique du Michelin, a vu sa carrière professionnelle brutalement prendre fin ce soir-là. Victime d’une fracture du tibia-péroné, le troisième ligne samoan ne pourra pas terminer sur ses propres termes, une fin déchirante pour un joueur emblématique. Non conservé par Clermont, il pourrait repartir en Nouvelle-Zélande.

Urios dépité après le match

À l'issue de la rencontre, Christophe Urios avait du mal à cacher son désarroi, évoquant une « ambiance de mort » dans le vestiaire auvergnat. Pour lui, ces blessures en cascade ont plombé le moral de ses troupes et brisé le plan de jeu initial face à une équipe anglaise « trop rapide ».

Parce qu'au-delà de la défaite, qui fait mal, il y a la blessure de Fritz. On voulait vraiment faire une fin de saison à son image, d'audace et d'attitude. Et là, on le perd ce soir pour le reste de la saison. Les mecs étaient abattus. (Source : L'Equipe)

Il faudra désormais relever la tête rapidement malgré la douleur et les absences. Clermont devra panser ses plaies et se remettre en ordre de bataille pour terminer dignement sa saison en Top 14. Pas évident quand le corps et les cœurs sont touchés aussi durement.