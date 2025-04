CHAMPIONS CUP. 16 essais, 114 points, le résumé vidéo du feu d’artifice entre Toulon et les Saracens

Toulon a régalé tout le monde ce samedi à Mayol en plantant 72 points aux Saracens dans un huitième de Champions Cup complètement débridé.

Champions Cup. Juste derrière Toulouse, comment le match entre Toulon et les Saracens est entré dans l'histoire ?Un score de NBA, une ambiance de feu à Mayol, et un RCT qui retrouve des couleurs européennes : ce samedi 5 avril, Toulon a offert à ses supporters un véritable feu d’artifice offensif en atomisant les Saracens, 72 à 42, en huitième de finale de Champions Cup. Oui, 114 points au total, et un festival d’essais comme on en voit rarement à ce niveau.

Un départ catastrophique… suivi d’un 40-0 magistral !

Pourtant, tout avait (très) mal commencé. En moins d’un quart d’heure, les Varois encaissent deux essais et se retrouvent menés 14-7. La défense est aux abonnés absents, les Anglais déroulent leur jeu sous l'impulsion d'un Theo Dan qui casse les plaquages à la pelle.

Bref, on se dit que le RCT va revivre une de ces après-midi européens cauchemar. Mais c’était sans compter sur une réaction collective XXL.

Portés par un Isa au four et au moulin (et auteur d’un triplé), les Toulonnais infligent un cinglant 40-0 aux Saracens. Du jeu debout, soutien, courses lancées, des 3/4 en cannes, et des avants qui vont exploser ceux des Sarries : Toulon déroule, et le stade chavire.

Une victoire référence avant les quarts

Avec cette démonstration, Toulon envoie un message fort à l’Europe : le RCT version 2025 a des arguments. Ce match restera dans les annales comme l’un des plus spectaculaires de l’histoire de la Champions Cup.

La suite ? Un quart de finale explosif à venir face aux supporters toulonnais une fois encore. Mais les Varois savent qu'ils ne pourront pas refaire ce type de partie au tour suivant. Surtout face à une équipe du calibre du Stade Toulousain, potentiel adversaire du RCT.

Les hommes de Mignoni ne pourront pas se permettre d'être aussi friables en défense dans le premier acte. Car en face, il n'y aura pas la même opposition ni la même expérience. Et surtout pas le même banc. Agressivité et maitrise seront les maitre-mots.