Champions Cup. Juste derrière Toulouse, comment le match entre Toulon et les Saracens est entré dans l'histoire ?

Il y a des matchs qui marquent une saison. Celui de Toulon face aux Saracens en fait partie. Menés, puis déchaînés, les Varois ont livré un 8e de finale hors norme, entre frayeur, orgueil et records.

Ce samedi, Toulon s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup en disposant des Saracens. Un match qui est désormais entré dans les annales de la compétition. Pourtant, tout avait très mal commencé pour les Varois. Surpris à l'heure de la digestion par des Sarries venus jouer sans complexe à Mayol.

Champions Cup. De l'entame ''merdique'' au 40-0, Toulon joue à se faire peur mais régale ses supporters avec 72 points35 points encaissés dans le premier acte, rien ne laissait présager d'un tel scénario pour ce 8e de finale sous le soleil toulonnais. L'on se doutait bien que les hommes de Mignoni allaient remettre les pendules à l'heure. On n'imaginait cependant pas que cette rencontre allait bousculer les records.

114 points, 16 essais : un match pour les annales

Ce samedi, le RCT a passé 72 points aux Sarries. Lesquels ont inscrit 42 unités au tableau d'affichage. Deux marquent très larges qui ne constituent pas un record si on les prend individuellement. En effet, des formations comme Paris, Leicester ou encore Llanelli ont dépassé dépassé la barre des 90 points.

Sans parler du Stade Toulousain qui détient le record de points marqués par une équipe à la faveur de son succès sur Ebbw Vale lors de la saison 1998/1999. Cette année-là, les Rouge et Noir l'avaient emporté 108 à 16.

Champions Cup. Plus de 100 points marqués : la réaction hallucinée des supporters pendant Toulon-SaracensMais le RCT s'est invité ce samedi dans le classement des rencontres les plus prolifiques de la compétition. Avec 16 essais inscrits, cette rencontre Toulon/Saracens est désormais première à égalité avec Stade Toulousain vs Ebbw Vale en 2001/02.

Un exploit, mais pas un record absolu

Elle se place également juste derrière ce match au nombre de points cumulés marqués : 114 contre 124, juste devant la victoire de Pau aux dépens Scottish Borders, 85 à 28 (113), lors de la saison 1996/97. Toulouse détient toujours la plus large victoire (92) devant Paris (85) et Clermont (82).

Bien que cette victoire n'assure en rien à Toulon de voir la finale de la Champions Cup, elle permet cependant au RCT de marquer de son empreinte cette saison 2024/2025. Mais compte tenu de la forme des équipes françaises, il n'est pas impossible qu'autres records tombent d'ici à la fin du week-end.