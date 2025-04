Champions Cup. Plus de 100 points marqués : la réaction hallucinée des supporters pendant Toulon-Saracens

Sur Twitter, les supporters du RCT sont passés par tous les états face aux Saracens. Entre colère, euphorie et soulagement, revivez un match totalement fou raconté par les fans varois.

Gros rythme dès l'entame entre Toulon et les Saracens.

MAIS OUI ! MAIS OUI ! MAIS O.U.I POUR TOULON qui répond aux Saracens. #RCTvSAR — 🇨🇵 Cerveaux Disponibles (@CerveauxOui) April 5, 2025

Bien rattrapé Jaminet la course et la passe c’était bien vu

Tout est presque pardonné #RCTvSAR #InvestecChampionsCup — RUGBYX (@Rugbyx_) April 5, 2025

1, puis 2, puis 3 essais pour les Saracens.

On va s’y filer en défense ? #RCTvSAR — Mous (@MThmssn) April 5, 2025

Ça part très fort ce Toulon-Saracens, dur à suivre en pleine digestion 😅 #RCTvSAR April 5, 2025

Heureusement que les Saracens font l’impasse de cette rencontre. #RCTSAR — Tanguy (@tanguyscigala) April 5, 2025

Toulon ils sont au courant que le match a débuté ? #RCTvSAR — Nathan (@SkYNbA) April 5, 2025

🏉 Les Toulonnais baladés par l'équipe B des Saracens 😱 #RCTvSAR 13-21 (15e mn) — Philippe Gault (@Philippe_Gault) April 5, 2025

Les Toulonnais n'y sont pas du tout.

Ces ballons jetés n’importe où…. #RCTSAR — Larroquette Thomas (@LarroquetteTho2) April 5, 2025

Oh la la Toulon est complètement à l’envers sur cette première demi-heure #RCTSAR — Tanguy (@tanguyscigala) April 5, 2025

Ne pas mettre Serin d’entrée de jeu sur un tel match quelle bêtise de plus… #RCTSAR — Ciro Di Marzio (@Hyeres_83400) April 5, 2025

Putain, le RCT au bord de la rupture. Dix ans après leur dernière phase finale, le RCT confirme qu'il devait rester encore dans une envie de phase supplémentaire. Vu le niveau. #RCTvSAR — 🇨🇵 Cerveaux Disponibles (@CerveauxOui) April 5, 2025

4e essai des Saracens.

Putain mais c’est pas vrai , c’est pas une défense c’est un gruyère 😱#RCTvSAR — phan83 (@phan832) April 5, 2025

Les toulonnais sont entrain de se faire plier ... #RCTSAR — 🇫🇷⚜️Romain Cro 🟥⬛️ 6x⭐️ (@romain_cro) April 5, 2025

Les Saracens avec leur présumée équipe B sont en train de tronçonner le RCT à Mayol mais alors c'est quelque chose😱...#RCTSAR — Corentin Sellin (@CorentinSellin) April 5, 2025

Grâce à deux essais en fin de première période, Toulon revient dans la partie.

Quand on a le ballon on est pas mal non plus !! #RCTvSAR — grimaud nicolas (@GrimaudNicolas) April 5, 2025

C'est qui ce poulet des Sarries, le talon, Dan?😍 Gaulé comme Néné Landreau, cuisses d'hippopotame, mais il va un tout petit peu plus vite 🤣 #RCTvSAR #RCT Toulon va gagner à l'usure avec entrée de Serin. — SPORTLITIQUE (@sportlitique23) April 5, 2025

#RCTSAR

1ere mi-tps terrible des toulonnais même s'ils ont réagi à la fin.

Ex parfait d'une équipe qui pensait avoir gagner avant de jouer. Gros manque d'humilité.

Ça devrait exploser les anglais à la 60eme mais va falloir être plus concerné — Rugby Passion (@RugbyPassioon) April 5, 2025

Le réveil de Toulon.

#RCTSAR CE match de fou furieux !! — Psycho_Fab (@fab_hyeres83) April 5, 2025

Je pense que l’heure du match n’a pas à arranger pas nos toulonnais en première mi-temps ! #RCTSAR #RCTvsSAR — grimaud nicolas (@GrimaudNicolas) April 5, 2025

Isa triple la mise.

Les Toulonnais se sont remis la tête à l'endroit. Pourvu que ça dure.#RCTSAR — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) April 5, 2025

Isa la leyenda ! Toulon a enfin enclenché sa vitesse et ça déroule maintenant #RCTSAR — Tanguy (@tanguyscigala) April 5, 2025

40-0 en cours pour Toulon.#RCTvSAR — Johary Raberanto (@jo60M) April 5, 2025

Onze points d'écart à un quart d'heure de la sirène.

Si on divise le match, on est passé d'un 13-35 à un 40-0 Le RCT est entrain de se surpasser et, qu'on aime se club ou non, force est de constater que c'est impressionnant !!!#RCTSAR — 🇫🇷⚜️Romain Cro 🟥⬛️ 6x⭐️ (@romain_cro) April 5, 2025

Toulon revient de nulle part avec un grand Facundo Isa et se met à dérouler face à cette equipe des Saracens #RCTvSAR — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) April 5, 2025

On est sur un match à 100 pts inscrits 58-42, reste 8 min ... Ce match est fou !!! #RCTSAR — 🇫🇷⚜️Romain Cro 🟥⬛️ 6x⭐️ (@romain_cro) April 5, 2025

La calvaceeeee Melvyn faut faire un truc… 😮 #RCTSAR — Antoine Du Pont (@AntoineDucont) April 5, 2025

Toulon a déroulé pour s'imposer et se qualifier en quart de finale.

Mignoni a retrouvé le sourire 😂#RCTvSAR — phan83 (@phan832) April 5, 2025

10 essais à 6... Orgie offensive certes, mais la qualité des défenses laisse vraiment à désirer ! #RCTSAR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) April 5, 2025

Plus de 110 points dans un match, je n’appelle pas ça du rugby. Remettez moi un Bayonne 3-3 Biarritz on s’était bien plus régalés. #RCTvSAR #TOUvSAR — Meilleur Bosman  (@MeilleurBosman) April 5, 2025