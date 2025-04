Champions Cup. De l'entame ''merdique'' au 40-0, Toulon joue à se faire peur mais régale ses supporters avec 72 points

Le RCT s'est imposé ce samedi en 8e de finale face aux Saracens. Les Toulonnais ont passé 72 points aux Anglais et se qualifient pour les quarts de finale de la Champions Cup.

Trois essais et 21 points en moins de dix minutes, il ne fallait pas manquer l'entame du match de Champions Cup entre Toulon et les Saracens. Toulon recevait les Sarries ce samedi à Mayol dans le cadre des 8e de finale. Les Varois ont été surpris dès la 4e minute après un ballon cafouillé dans leurs 22m. Et si Jiuta Wainiqolo a immédiatement répondu aux Anglais après une belle course de Jaminet, Mignoni n'a que peu apprécié de voir sa défense se faire trouer à la 9e minute pour un nouvel essai de visiteur (7-14). L'entraîneur toulonnais avait prévenu, ce n'est pas parce que la formation de Premiership a laissé plusieurs internationaux, dont Itoje, à la maison, que la victoire était assurée. Et ce début de partie lui a donné raison.

Une "entame merdique"

Coup sur coup, Jaminet a puni l'indiscipline des Saracens et permis à Toulon de revenir à une longueur (13-14). Mais contrairement aux locaux, les Anglais avaient (beaucoup) plus à gagner qu'à perdre. Et cela s'est vu avec le troisième essai par Olly Hartley (13-21). Le centre déchirant le premier rideau varois avec trop de facilité au goût du coach. Jusqu'ici, ce 8e avait tout du match piège pour le RCT. Les plaquages manqués se payaient cher. Sans parler des boulettes comme à la 23e lorsque le grattage d'Isa s'est transformé en essai casquette pour les Saracens de Juan Martin Gonzalez, auteur d'un doublé, Jaminet ayant été surpris par la passe de l'Argentin (13-28). Les Varois n'ont pas beaucoup le ballon. Et quand ils l'ont, ils donnent l'impression de ne pas savoir quoi faire avec.

Pas besoin d'être devin ou écrivain pour imaginer le discours de Mignoni à la pause. On n'aurait pas aimé être dans les vestiaires à ce moment-là. A la demi-heure de jeu, il n'y a qu'une équipe sur le pré avec un Theo Dan surpuissant. Et si les Toulonnais ne commencent pas à s'y filer en défense, le match pourrait bien être plié aux citrons. Il a fallu attendre la 30e pour voir la première séquence défensive gagnée par Toulon. Les Sarries ont choisi le défi physique au lieu de prendre les points au pied. Un choix qui n'a pas été payant. Mais ce n'est que partie remise. Puisque Dan a sonné la charge une fois de plus (9 défenseurs battus) pour permettre à Ivan van Zyl d'enfoncer le clou. Et donner 22 points d'avance aux Saracens (13-35).

L'heure de la révolte

Sous les encouragements des supporters, Isa a réduit l'écart en puissance à la 36e avant la réalisation de Jaminet quelques instants plus tard. "On dort. On dort, lançait Sinzelle au micro de BeIn Sports. On était mort à l'échauffement. Pas de gaz. Entame merdique, à la sortie on est menés 35-27, il va falloir qu'on se réveille assez rapidement." L'opération remontée est enclenchée. Et si les Toulonnais veulent l'emporter, cela passera par des choses simples en attaque comme on a pu le voir en fin de première période. Et surtout, de l'agressivité en défense. C'était la première fois que le RCT encaissait 35 points cette saison. Néanmoins, seuls huit points séparaient les deux équipes au coup d'envoi du second acte.

Le message a visiblement été passé. Et sur le pré, les joueurs l'ont exécuté avec des gros porteurs, des soutiens, du jeu dans le sens. Et c'est Alainu'uese qui a terminé le travail pour ramener le RCT à trois longueurs (32-35) dès la reprise. C'est le moment qu'a choisi Mignoni pour faire entrer Serin. Une décision judicieuse pour apporter plus de sérénité et essentiellement de maitrise dans les lancements. Le demi de mêlée a bien failli être décisif sur son entrée en jeu. Mais sa passe à une main à l'aveugle n'a pas trouvé les mains d'Abadie. A la 50e, Toulon passait devant pour la première fois du match grâce au doublé de Jaminet. Un quatrième essai de rang pour les Varois. Mais il a été logiquement refusé pour un en-avant. C'est finalement à la 55e que les locaux sont officiellement passés devant sous l'impulsion d'un Facundo Isa au four et au moulin ce samedi sur la pelouse de Mayol (39-35).

Toulon déroule jusqu'au quart

Après avoir encaissé cinq essais, les Toulonnais ont passé un 26 à 0 aux Sarries. A l'heure de jeu, ils ne donnaient pas l'impression de vouloir s'arrêter là. Serin réalisant un joli 50/22 pour offrir une nouvelle occasion d'essai aux siens. Et c'est une nouvelle fois Isa, pour son 150e match sous le maillot du RCT, qui a enfoncé le clou après un départ du ruck plein axe (46-35). Les Anglais ne voient plus le ballon. La note pourrait être très salée malgré leur excellente première mi-temps. Surtout que Leicester Fainga'anuku participait aussi à la fête après l'excellent travail en bord de touche de Villière (53-35). Avant une première réaction des Saracens par Ivan van Zyl depuis la demi-heure de jeu (53-42).

Attention à ne pas se voir déjà en quart pour les Varois, avec seulement onze points d'avance, et un sixième essai encaissé. Il faut terminer le travail et valider la qualification. Eux qui avaient infligé un 40 à 0 aux visiteurs. Ils ont repris leur marche en avant à la 71e en récupérant un bon ballon sur touche anglaise. Rapidement écarté au large, il a finalement trouvé les mains de Jaminet pour son doublé (58-42). La battre des 100 points est atteinte puis dépassée grâce au 9e essai inscrit par Serin. Une nouvelle fois bien servi par Villière, l'ailier ayant parfaitement navigué dans la défense pour bonifier cette contre-attaque (65-42). Toulon a déroulé jusqu'au coup de sifflet final (Setariki Tuicuvu, 76e) pour valider sa qualification pour les quarts de finale (72-42). Qu'ils joueront la semaine prochaine à Mayol