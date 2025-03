Stade Toulousain, Leinster, UBB… ''Les 5 meilleures équipes de l’hémisphère Nord ne survivraient pas en Super Rugby''

D’après l’ancien demi de mêlée Nick Phipps, le Super Rugby est bien supérieur au Top 14, par exemple.

On a beau être un grand aficionado du Super Rugby pour ses actions dingues, sont tout pour l’attaque, la présence d’équipes exotiques comme les Fidjian Drua et la panoplie de Damian McKenzie, disons qu’on se demandait ce matin ce qu’avait consommé ledit Nick Phipps, 72 capes avec l’Australie, pour avancer ça :

"Je dirais que les cinq meilleures équipes de club de l'hémisphère nord ne pourraient pas être intégrées au Super Rugby, car elles ne survivraient pas", affirmait-il dans l'émission australienne Stan Sport Rugby.

Selon lui, la différence principale se fait au niveau du rythme et du volume de jeu déployé, face auquel les nations du nord ne pourraient pas tenir le choc. Il pointait d’ailleurs pour étayer ses dires les arbitres sudistes, plus enclin à accélérer le jeu. Certes. Et ?

Toulouse moins fort que les Blues, vraiment ?

Au vrai, on serait tenté de dire que l’ancien demi de mêlée des Waratahs est resté bloqué dans les années 2010. À une époque, les Chiefs, puis les Hurricanes puis les Crusaders durant leur longue hégémonie pouvaient sembler intouchable grâce à leur quantité invraisemblable de All Blacks notamment.

Il y a deux ans encore, on se demandait qui des ouailles de Scott Robertson ou de celles d’Ugo Mola seraient les meilleures sur un match. Reste qu’aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de talents sudistes ayant pris la direction de l’Europe et de la France notamment.

Et qu’à vrai dire, on aurait franchement du mal à imaginer le Stade Toulousain, le Leinster ou l’UBB ne pas exister en Super Rugby. Bien au contraire.

Quid de la réciproque ? "Au contraire, on pourrait placer nos cinq meilleures dans l'hémisphère nord, elles s'en sortiraient très bien." Si le talent présent dans certaines franchises est indéniable, aucune n’aurait déjà la profondeur d’effectif pour espérer quoi que ce soit en Top 14.

Quant à la scène européenne, elle ne permettrait, à notre avis, à aucune équipe parmi les Blues, les Chiefs, les Moana Pasifika ou les Reds de s’aventurer au-delà des demi-finales. Mais il faudra vérifier cela un jour sur le terrain, c’est certain…