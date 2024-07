Top 14 ou Super Rugby, c'est qui le plus fort ? Quand les Auckland Blues défient le Stade Toulousain

Les champions du Super Rugby ont défié ceux du Top 14 pour une superfinale. Une idée qui a de la gueule, mais rien de plus ?

Il faut dire que les deux clubs partagent un (petit) historique commun. Quand en 2001, Christian Califano quitte le Stade Toulousain pour devenir le premier français à tenter l'aventure en Super Rugby , qui rejoint-il ? Les Auckland Blues , bien évidemment.

Cette année, les deux formations ont également réalisé quelque chose d'assez similaire : si Toulouse a terrassé l'UBB en finale du Top 14 vendredi soir sur un score historique (59 à 3), les Blues ne furent pas en reste non plus, en décrochant leur premier Super Rugby depuis 2003, mettant fin à l'hégémonie des Crusaders qui durait depuis 8 ans.

Si vous suivez d'aussi près le Super Rugby que l'élite 1 féminine, notez que les coéquipiers de Caleb Clarke ont également balayé leur adversaire, en l'occurrence les Chiefs , sur le score de 41 à 10. Un écart qui n'était plus arrivé depuis 2009...

Alors, c'est qui le plus fort ? L es hommes de la plus grande ville néo-zélandaise veulent avoir la réponse à cela. Sur ses réseaux sociaux, la formation de l'île du nord a publié une photo, avec en légende : "Now what if…". Comprenez "Et si…" .

Une forme d'invitation à laquelle le toujours très taquin Peato Mauvaka a répondu sur Instagram, à l'issue du titre toulousain, par un (Quoi d’autre…). De quoi donner l'idée d'une "superfinale", à l'image de ce que peut faire le football avec la supercoupe de l'UEFA, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa Ligue ? "@bluesrugbyteam What else…"

Cela paraît peu probable au vu de la divergence des calendriers des deux hémisphères et la surcharge de matchs des clubs français. Mais le postulat a de la gueule.

D'autant que de leur côté, les Blues en ont remis une couche samedi, en invitant cette fois Toulouse (vainqueur du Top 14), les Toshiba Brave Lupus (vainqueurs de la League One au Japon ), les Northampton Saints (vainqueurs du Premiership ), et les Glasgow Warriors (vainqueurs de l'URC) à un tournoi entre champions. "F aisons-le", a lancé la franchise sur ses réseaux sociaux, sous une photo regroupant les champions des 4 coins du monde.