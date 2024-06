RUGBY. Stade Toulousain. Cigare, lunette de ski, la prolongation lunaire du talonneur signée Lacroix et Mauvaka

Le Stade Toulousain et Peato Mauvaka prolongent leur histoire jusqu’en 2029. Après leur triomphe contre l’UBB, cette signature stratégique confirme la force et l'ambition du club.

Le Stade Toulousain n’a pas perdu de temps pour sécuriser l’avenir de l’un de ses atouts majeurs. Dans la foulée de leur 23e Bouclier de Brennus, remporté vendredi soir au Vélodrome de Marseille avec une victoire éclatante de 59-3 contre l’Union Bordeaux-Bègles, le club a officialisé la prolongation de contrat de Peato Mauvaka.

Je suis fier de ce groupe. On avait à cœur de se rattraper de la demi-finale, où on ne s’était pas reconnu. C’est un grand plaisir d’avoir joué contre une grande équipe de Bordeaux. On est resté solidaire, on a joué notre rugby de la plus belle des manières et c’est ce qu’il faut retenir […] Il y a toujours beaucoup d’émotion. Ce match, c’est la finale où j’ai eu beaucoup de stress et une boule au ventre, alors que je n’ai pas d’habitude. On a tous joué notre plus beau rugby, on n’a rien lâché, c’est un grand Stade Toulousain ce soir. (Mauvaka pour Canal +)

Le talonneur de 27 ans, déjà lié au club jusqu'en 2026, a signé pour trois années supplémentaires, étendant son contrat jusqu'en 2029. Cette annonce vient renforcer la dynamique positive du Stade Toulousain, qui semble bien déterminé à rester au sommet du rugby français.

RESUME VIDEO. Top 14. Le Stade Toulousain éblouit Marseille avec une performance de Légende en finaleSa prolongation témoigne de sa confiance en l'avenir du club et de son engagement à poursuivre sa carrière au sein d'une des formations les plus prestigieuses du Top 14.

Cette prolongation est une excellente nouvelle pour les supporters, qui voient en Mauvaka l'un des cadres de leur équipe. Le numéro 2 a déjà montré toute l'étendue de son talent cette saison, contribuant de manière significative au succès du club sur la scène hexagonale comme européenne.

Pour le Stade Toulousain, cette signature est une étape stratégique. Avec des performances impressionnantes et un leadership naturel, Mauvaka incarne les valeurs du club : excellence, rigueur et passion. Il sera sans aucun doute un élément clé pour les années à venir.

Le Stade Toulousain peut désormais compter sur l’engagement de Peato Mauvaka jusqu'en 2029, et les fans peuvent se réjouir de voir leur équipe continuer à briller sur les terrains avec l'espoir de décrocher encore de nombreux trophées.

Pour rappel, le double champion de France a déjà sécurisé plusieurs de ses internationaux ces dernières années. Ainsi Baille, Jelonch, Cros et Dupont sont liés jusqu'en 2027 tout comme Ramos. Marchand, Ntamack ou encore Costes ont eux signé jusqu'en 2028.