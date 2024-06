RESUME VIDEO. Top 14. Le Stade Toulousain éblouit Marseille avec une performance de Légende en finale

Le Stade Toulousain domine Bordeaux-Bègles 59-3, s'adjugeant un 23e Bouclier de Brennus et marquant l'histoire avec un record de points en finale, guidé par un Antoine Dupont sensationnel.

Le Stade Toulousain a une nouvelle fois démontré sa suprématie en décrochant son 23e Bouclier de Brennus, et ce, avec une performance historique. Face à des Bordelo-Béglais prometteurs mais rapidement dépassés, les hommes d'Ugo Mola ont marqué la finale de leur empreinte, inscrivant un record de 59 points à Marseille.

Dès les premières minutes, les Bordelo-Béglais, emmenés par une montée agressive de Louis Bielle-Biarey, semblaient prêts à tenir tête aux Rouge et Noir dans cette 125e finale de championnat de première division.

Toulouse, le ''Real Madrid du rugby'' enflamme ses supporters et écœure ceux de l'UBB en finale du Top 14Mais l'expérience toulousaine et la précision de ses passes, incarnées par un Antoine Dupont des grands jours, ont vite pris le dessus. Dupont a ouvert le score à la 7e minute, et malgré une pénalité de Lucu, les Toulousains ont rapidement creusé l'écart.

À la 21e minute, Mauvaka a marqué en bord de touche, suivi d'une combinaison magistrale impliquant Mallia et Dupont, pour un essai spectaculaire juste avant la mi-temps. Le score de 22-3 à la pause laissait déjà entrevoir l'issue de cette rencontre.

La seconde mi-temps a confirmé la domination toulousaine. Malgré quelques tentatives de l'UBB, le rideau défensif toulousain est resté impénétrable. Les essais se sont succédé avec une fluidité déconcertante, Ramos, Marchand, Kinghorn, Ainu'u, et Capuozzo inscrivant chacun leur nom sur le tableau d'affichage.

À la fin du match, le score de 59-3 marquait non seulement une victoire éclatante, mais aussi un record de points marqués en finale de Top 14. Une démonstration de force qui souligne la puissance offensive du Stade Toulousain et sa capacité à écraser ses adversaires quand l'enjeu est le plus élevé.

Ce 23e Bouclier de Brennus n'est pas seulement une victoire, c'est une affirmation de la suprématie toulousaine dans le rugby français. Avec une telle performance, les Rouge et Noir montrent qu'ils restent les maîtres incontestés du championnat, laissant leurs adversaires loin derrière.