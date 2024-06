Toulouse, le ''Real Madrid du rugby'' enflamme ses supporters et écœurent ceux de l'UBB en finale du Top 14

Ce vendredi, le Stade Toulousain et l'UBB s'affrontaient en finale du Top 14.

🔥Ça chauffe au Vélodrome ! 🗣️L’ambiance monte au fur et à mesure que le stade se remplit pour la #FinaleTOP14 🏉 Vous aussi avez hâte du coup d’envoi ? 🥵 #STUBB #FBsport pic.twitter.com/4fH8Sb2oyb

Premier essai inscrit par Dupont à la 7e.

Autant interdire les plaquages maintenant ça sera plus simple. #STUBB

Allé bah 6 minutes 20 de jeu et la finale est déjà perdue pour l’UBB avec ce carton jaune 🏉 #STUBB #FinaleTOP14

Le jaune est quand meme super sévère et je suis pour Toulouse #STUBB

#STUBB Merci l'UBB pour le ballon, la touche, l'essai et le carton ! C'est un super cadeau 👍

Mauvake puis Dupont ont enfoncé le clou.

Je crois que nous venons d’assister au plus bel essai de cette saison en finale du #Top14 . Cette séquence conclue par Dupont est stratosphérique !!! #STUBB

Les Bordelais ont fini par avoir le ballon en fin de première période. Mais ils tombent sur une grosse défense.

Toulouse a bien failli inscrire deux essais en fin de première période.

Bon allez, il faut pas oublier qu’un match c’est 80 minutes. Il faut rien lâcher et en mettre 20 ou 30 de plus ! #STUBB

25 minutes en mode rouleau compresseur dans le sillage d'un Antoine Dupont stratosphérique auront suffit aux toulousains pour faire un break face à des bordelais étouffés et en souffrance. L'UBB passe pas loin de la correction avec cette dernière touche ! #STUBB #FinaleTOP14

22-3 à la mi-temps, offensivement on les manges, défensivement ils passent pas, on est des morts de faim, on est au dessus d’eux sur tout les plans de jeu#STUBB #FinaleTOP14