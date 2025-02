La fratrie Savea (enfin) réunie, une superstar venue du XIII : 5 bonnes raisons de regarder le Super Rugby

Le Super Rugby commence ce vendredi à 9h35. Et au-delà des Néo-Zélandais, il y a une superstar du XIII qui vient d’arriver en Australie. Et on te la fais découvrir.

Les vrais dormeurs le savent : il n’y a qu’un bon match de Super Rugby pour vous faire lever à 8h du matin un samedi d’hiver. Qu’un sourire de Damian McKenzie, qu’une percée de Will Jordan ou qu’un coup de cuisse de Taniela Tupou qui vous permette de ne pas vous rendormir sur le canapé. Bref, le Super Rugby Pacific, c’est notre café à nous, amoureux de ce jeu. Et c’est à consommer sans modération. Roger Tuivasa-Sheck, le briseur de reins venu du XIII qui va vous faire aimer le Super Rugby La bonne nouvelle ? C’est que ce championnat si spectaculaire reprend ses droits ce vendredi, justement. S’il a un peu perdu de sa superbe depuis le départ des Sud-Africains et les départs en masse de ses stars vers l’Europe, il reste néanmoins une valeur sûre pour regarder du rugby champagne. Et pas que… Alors voici 5 bonnes raisons de regarder le Super Rugby 2025 ! Parce que Beauden Barrett est de retour Qui du cru 2025 dit retour des vedettes, en Nouvelle-Zélande. D’abord Beauden Barrett, de retour après une année au Japon, il guidera une ligne d’attaque des Blues hors normes (Ioane, Clark, Telea…) taillée pour faire des hommes d’Auckland les favoris à leur propre succession. A 33 ans bien tassés, l’ancien meilleur joueur du monde aimerait aller chercher un titre après lequel il court depuis 2016. Parce que Will Jordan revient pour porter les Crusaders Sur l’île du sud, Will Jordan pourra-t-il ramener de la sérénité aux Crusaders ? La franchise championne tous les ans entre 2017 et 2023 a en effet accusé le coup de ses nombreux départs l’an dernier et termina 8ème de la saison régulière. Mais avec le retour de son arrière habitué à planter un essai par match avec les All Blacks (il était blessé à l’épaule l’an dernier) et l’arrivée de James O’Connor, elle devrait retrouver de l’allant offensivement. Suffisamment pour se qualifier pour les phases finales selon nous, avec Codie Taylor, Scott Barrett et Tom Christie en fers de lance devant. Parce que Joseph Suaili’i Et si c’était lui, la nouvelle star du Super Rugby ? Véritable crack de la NRL depuis 3 ans, le rookie Joseph Suaalii va faire ses débuts dans le rugby de club. Après une tournée de novembre disputée avec les Wallabies relativement prometteuse, le garçon d’origine samoane va devoir s’imposer pour rentabiliser son contrat à près de 1 million d’euros par an. Doté d’un gabarit ultra-athlétique (1m96 pour 108kg), l’ancien ailier des Roosters possède également une capacité à jouer après contact bien au-dessus de la moyenne à XV et peut aussi buter avec fiabilité. Pour ses débuts en Super Rugby ce vendredi, face aux Highlanders, il sera aligné à l’arrière. Mais à l’avenir, nul doute que le play-boy de Sydney s’épanouira au centre, où son physique et son appétence pour le chocolat devrait faire des différences. Mais attention à la discipline… En espérant pour lui une meilleure réussite que Jordan Petaia, joueur aux qualités relativement similaires aux siennes. Parce que les frères Savea sont (enfin) réunis Mais le come-back le plus attendu de la saison est probablement celui d’Ardie Savea. Le numéro 8 des All Black s’offre probablement son dernier défi dans l’hémisphère sud avec les Moana Pasifika. Le meilleur joueur du monde 2023, parti au Japon l’an dernier, revient filer un coup de pouce à une franchise chère à son coeur qui veut passer un cap cette saison. Ardie en sera d’ailleurs le capitaine et évoluera aux côtés de son frère, Julian, qui a retrouvé du punch ces dernières saisons sous ces couleurs du Pacifique. Suffisant pour permettre à l’équipe dirigée par Tana Umaga de jouer les trouble-fêtes ? Pour voir ce qui attendra le XV de France l’été prochain En juillet 2025, le XV de France se déplacera en Nouvelle-Zélande pour une série de 3 tests sans ses joueurs premiums. Alors pour savoir si les jeunes Bleus auront tout de même une chance d’exister à l’autre bout du monde, l’idéal, c’est de regarder le Super Rugby. Histoire de faire l’expert devant tes potes, autour d’un bon barbeuc cet été !