Roger Tuivasa-Sheck, le briseur de reins venu du XIII qui va vous faire aimer le Super Rugby

On le surnomme RTS, était une star de NRL et jouera en Super Rugby avec les Blues en 2022. Si vous ne le connaissez pas, asseyez-vous bien, car ça secoue !

Mesdames et messieurs les mordus de rugby champagne, de garçons assez bankables ou de compilations d'appuis fous sur Youtube, on a ce qu'il vous faut. Oubliez les Quade Cooper, Teddy Thomas ou Cheslin Kolbe, ils seront bientôt tous loin derrière la machine néo-zélandaise Roger Tuivasa-Sheck. Car si ce dernier est de la même génération que les deux précédents nommés, il aura pour lui une donnée inébranlable en sa faveur : la nouveauté !

VIDEO. NRL - Roger Tuivasa-Sheck casse les chevilles de son vis-à-vis avec un magnifique tchik tchakEh oui, RTS a beau être l'une des plus grandes stars de la NRL depuis plusieurs années, il n'est qu'un sombre inconnu pour l'immense majorité du public quinziste. Sauf qu'il vient justement de switcher de discipline et de débarquer du côté des Blues d'Auckland pour conquérir ce nouveau monde ! À 28 ans, le natif des Samoa est en effet en pleine possession de ses moyens et a fait des All Blacks et de la coupe du monde 2023 son objectif prioritaire. Joueur athlétique (1m82 pour 95kg), doté d'appuis absolument insolents, d'un punch à toute épreuve et d'un sens du jeu largement supérieur à la moyenne, Tuivasa-Sheck a tout pour devenir la nouvelle coqueluche des Blues, et plus si affinités.

Élu notamment meilleur arrière de la ligue en 2015 puis MVP du "meilleur championnat du monde" à XIII en 2018, l'ancien acolyte de Shaun Johnson chez les Warriors aura aussi pour lui d'avoir été formé à XV durant sa jeunesse, avant de basculer définitivement pour son "cousin" au moment de quitter l'Otahuhu College. Alors qu'il a pris ses quartiers au sein de la province d'Auckland en Bunning NPC récemment, il entamera bientôt la préparation au Super Rugby avec la franchise de la même ville. Avec la même réussite que les SBW, Jason Robinson ou Chris Ashton ? Rarement un joueur n'a en tout cas paru aussi bien paré pour le faire.

En somme, cela nous permet de vous signaler qu'il formera une ligne de 3/4 tout simplement insolente chez les Blues, aux côtés des Beauden Barrett, Caleb Clarke, Rieko Ioane ou Bryce Heem. Ces derniers seront donc plus que jamais des prétendants au titre pour cette première édition du Super Rugby Pacifika, dont les groupes ont justement été dévoilés cette semaine. Pour information, rien ne change vraiment ici et là du côté des équipes néo-zélandaises et australiennes, même si l'on sera évidemment curieux d'observer les retours au pays des anciens exilés japonais Brodie Retallick ou TJ Perenara. Aussi de voir ce que Pablo Matera peut apporter aux Crusaders de Richie Mo'unga, tenants du titre depuis 4 ans maintenant...

Enfin, parmi les deux nouvelles franchises qui intègreront cette nouvelle version du Super Rugby, il sera très intéressant de suivre ce que seront capables de faire les Moana Pasifika. Coachée par Aaron Mauger, cette équipe créée pour l'occasion comptera en effet dans ses rangs des garçons d'expérience comme Sekope Kepu, Christian Lea'liifano, Jack Lam ou l'ancien grenoblois Lolagi Visinia. En plus desquels il faudra également, selon nous, garder un oeil sur les 3 boules de nerfs des lignes arrières : Solomone Kata (centre/ailier, 1m79 pour 104kg), Levi Aumua (centre, 1m83 pour 115kg) et Timoci Tavatavanawai (ailier, 1m87 pour 111kg). Chaud devant !