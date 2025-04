Vos Matchs de Rugby Toulon/Toulouse et UBB/Munster à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les phases finales ont débuté, et cette semaine, on entre dans le vif du sujet avec un menu cinq étoiles : Champions Cup, Challenge Cup et une Pro D2 toujours aussi folle.

Ça sent bon le printemps, les phases finales et les gros chocs européens ! Cette semaine, les amateurs de rugby vont se régaler avec une belle brochette de quarts de finale en Champions Cup et Challenge Cup, sans oublier une 26e journée de Pro D2 qui promet des étincelles. Télécommande en main, boisson au frais : voici le menu complet avec notamment le match du XV de France féminin le samedi 12 avril sur France 2 face au Pays de Galles. Champions Cup : des affiches XXL Dès vendredi 11 avril, on ouvre le bal. C’est Leinster - Glasgow qui lancera les hostilités en Champions Cup sur Bein Sport. Et quel choc ! Les Irlandais, toujours aussi cliniques à l’Aviva, reçoivent des Warriors en pleine bourre. Le samedi, cap sur Northampton où les Saints défient Castres à 18h30. Les Tarnais devront sortir un match XXL pour espérer l’exploit à Franklin's Gardens. Avant cela, l'UBB recevra le Munster. Puis, dimanche à 16h, choc en rouge et noir entre Toulon - Toulouse à Mayol, une affiche franco-français à très haute tension. Champions Cup : Vendredi 11 avril 2025 : Leinster Rugby vs. Glasgow Warriors à 21h00, Aviva Stadium, Dublin, sur Bein Sports 2

Samedi 12 avril 2025 : Union Bordeaux-Bègles vs. Munster Rugby à 16h00, Stade Chaban-Delmas, Bordeaux, sur France 2 Northampton Saints vs. Castres Olympique à 18h30, Franklin's Gardens, Northampton, sur Bein Sports 3

Dimanche 13 avril 2025 : RC Toulon vs. Stade Toulousain à 16h00, Stade Mayol, Toulon, sur France 2

Challenge Cup : les outsiders veulent créer la surprise Du côté de la petite sœur européenne, il y a aussi du beau monde. Samedi à 13h30, Édimbourg reçoit les Bulls, pendant que le LOU va en découdre avec les Ospreys à 18h30. Le Racing, lui, aura fort à faire à Galway face à Connacht à 21h. Challenge Cup : Samedi 12 avril 2025 : Edinburgh Rugby vs. Vodacom Bulls à 13h30, Hive Stadium, Édimbourg, sur Bein Sports 3 Ospreys vs. Lyon Olympique Universitaire à 18h30, Swansea.com Stadium, Swansea, sur Bein Sports 7 Connacht Rugby vs. Racing 92 à 21h00, Dexcom Stadium, Galway, sur France 4

Dimanche 13 avril 2025 : Bath Rugby vs. Gloucester Rugby à 18h30, The Recreation Ground, Bath, sur Bein Sports 1

Dimanche, dernier round avec Bath - Gloucester à 18h30 dans un derby anglais à couteaux tirés. Pro D2 : une 26e journée sous haute tension Jeudi soir, le VRDR accueille Grenoble pour un derby sous pression. Vendredi, on enchaîne avec Aix - Béziers à 19h, puis une pluie de multiplex à 19h30 : Aurillac - Colomiers, Mont-de-Marsan - Oyonnax, Nice - Biarritz, Montauban - Dax, Nevers - SAXV, avant de finir en beauté avec Agen - Brive à 21h. Jeudi 10 avril 2025 : Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) vs. FC Grenoble Rugby à 21h00, diffusé sur Canal+ Sport. Vendredi 11 avril 2025 : Provence Rugby vs. AS Béziers Hérault à 19h00, diffusé sur Canal+ Sport.

Stade Aurillacois vs. Colomiers Rugby à 19h30, diffusé sur Canal+ Live 3 / Canal 233.

Stade Montois Rugby vs. Oyonnax Rugby à 19h30, diffusé sur Canal+ Live 4 / Canal 234.

Stade Niçois Rugby vs. Biarritz Olympique à 19h30, diffusé sur Canal+ Live 5 / Canal 235.

US Montauban vs. US Dax à 19h30, diffusé sur Canal+ Live 6 / Canal 236.

USON Nevers vs. Soyaux-Angoulême XV à 19h30, diffusé sur Canal+ Live 7 / Canal 237.

SU Agen vs. CA Brive à 21h00, diffusé sur Canal+ Sport. Bref, cette semaine, vous savez ce qu’il vous reste à faire : appeler les copains et savourer le meilleur du rugby depuis votre canapé.