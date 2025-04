Le spectre de la fracture écarté, et si Ange Capuozzo revenait finalement pour les phases finales du Top 14 ?

Capuozzo touché mais pas coulé ? Vers un retour de l’Ange du Stade Toulousain pour les phases finales du Top 14.

"Ça m’attriste car c’est un mec qui a fait beaucoup d’efforts pour en arriver là. Il méritait de jouer les matchs qui nous attendent ces prochaines semaines." Ces mots sont ceux d’Ugo Mola , à l’issue de la victoire du Stade Toulousain face à Sale ce dimanche.

Sur une percée de funambule, Ange Capuozzo tirait sur les cannes et s’arrachait pour aller marquer entre les poteaux l’essai qui validait la qualification toulousain, au milieu de 3 anglais. Mais l’autre chouchou de la ville rose y laissait des plumes, et sa cheville en porte-à-faux.

Mola sceptique : Sans son ''Zidane'' Antoine Dupont, Toulouse sera-t-il aussi dangereux ?

Évacué sur civière après de longues minutes à se tordre de douleur dans l’en-but du Stadium, l’attitude de Capuozzo laissait craindre une fracture, qu’elle soit de la cheville ou du plateau tibial. Pas la meilleure des nouvelles pour Toulouse, qui après avoir perdu Antoine Dupont jusqu’à la fin de la saison, craignait de devoir probablement en faire de même avec celui qui marche sur l’eau cette saison (16 essais).



"C’est vrai qu’il couvrait plusieurs postes. Sa polyvalence va nous manquer, c’est une certitude, assurait alors Mola. On perd un garçon en pleine forme. Ange pouvait jouer numéro 9, mais je pense que tout le monde a vu que ce n’était pas trop mal aussi en tant qu’ailier. Il avait réussi à bouleverser la hiérarchie sur les couloirs."

Blessure moins grave que prévue ?



Reste que finalement, à la surprise générale, les premiers examens passés ce dimanche à Toulouse se seraient avérés plutôt rassurants par rapports a la blessure imaginée, selon les informations de Midi Olympique.

En effet, s’il faudra probablement attendre que sa cheville dégonfle pour en savoir plus, l’ailier de 25 ans ne souffre pas d’une fracture. Ouf !

Pourquoi Ange Capuozzo peut être bien plus qu’une simple roue de secours à la mêlée du Stade Toulousain ?

En revanche, Capuozzo sera bien évidemment sur le flanc pour plusieurs semaines. En fonction de l’état des ligaments de sa cheville et du rétablissement de l’entorse à prévoir, le journal jaune annonce une absence de 6 semaines minimum.

Mais il y a donc de grandes chances que l’international italien n’en ait pas encore fini de sa saison et qu’il puisse revenir pour la dernière ligne droite. A savoir une potentielle finale de Champions Cup et les phases finales du Top 14. Ce sur quoi ne crachera pas Toulouse, en cette période de surménage. Ni Ange, en cette année si faste (and furious).