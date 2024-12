Top 14. ''Un club que j'ai toujours admiré'' : Teddy Thomas ne pouvait pas refuser l'offre irrésistible du Stade Toulousain

Clap de fin pour Teddy Thomas à La Rochelle ! L'ailier des Bleus s’explique sur son départ pour Toulouse, où il s’engagera pour trois saisons. Un transfert qui fait beaucoup parler.

Le feuilleton est désormais terminé : Teddy Thomas portera les couleurs du Stade Toulousain à partir de la saison prochaine. L’ailier international a officialisé son départ du Stade Rochelais, où il évolue depuis 2022, pour rejoindre les Rouge et Noir jusqu’en juin 2028. Une décision qu’il a longuement mûrie, comme il l’a confié dans une interview à Midi Olympique. Retour sur les raisons de ce choix marquant.

Une offre irrésistible du Stade Toulousain

Pour Teddy Thomas, la décision de quitter La Rochelle n’a pas été prise à la légère. Après trois ans passés sur les bords de l’Atlantique, où il s’est épanoui au sein d’un collectif solide, l’ancien joueur du Racing 92 a préféré répondre favorablement à l’appel du Stade Toulousain. « Ça a été une décision difficile parce que ça fait maintenant trois ans que j'évolue ici, je me sens bien dans le groupe, le groupe me fait confiance également », a-t-il expliqué. Toutefois, l’offre de Toulouse s’est révélée décisive : un contrat de trois ans, bien plus avantageux que celui proposé par les Maritimes, qui souhaitaient prolonger leur joueur pour seulement deux saisons.

Un choix dicté par l’admiration et la carrière

Thomas ne cache pas l’influence que son admiration pour le Stade Toulousain a eu sur sa décision : « C'est un club que j'ai toujours admiré depuis jeune et quand un club comme ça t'appelle et te dit qu'ils te veulent pour trois ans, c'est quand même compliqué de refuser. » Ce choix, bien qu’empreint de respect pour La Rochelle, reflète également les priorités d’un joueur expérimenté à la recherche d’un projet ambitieux et stable pour les années à venir.

Du côté des Rochelais, l’annonce a été reçue avec compréhension, bien que le club eut aimé le conserver. Thomas a d’ailleurs tenu à préciser que les discussions avec Toulouse avaient toujours été menées en toute transparence.

Encore des défis à relever avec La Rochelle

Si son départ est acté, Teddy Thomas garde les yeux rivés sur ses objectifs avec La Rochelle. « Pour le moment, ce n'est vraiment pas dans ma tête. Il me reste beaucoup de choses encore à faire avec La Rochelle et j'espère pouvoir redonner le meilleur de moi-même. » L’ailier s’efforcera de conclure son aventure rochelaise sur une note positive, alors que le club vise de nouveaux succès en Top 14 et en Champions Cup.

Pour le Stade Toulousain, l’arrivée de Teddy Thomas s’inscrit dans une stratégie de renforcement des lignes arrières avec un joueur à la fois expérimenté et talentueux. De quoi alimenter les espoirs des supporters Rouge et Noir en quête de nouveaux titres. « Pour l’instant, ce n’est pas dans ma tête. Il me reste beaucoup de choses à faire ici, et j’espère pouvoir donner le meilleur de moi-même pour partir la tête haute de ce club. »

La fin de saison promet d’être intense pour Teddy Thomas, partagé entre son attachement à La Rochelle et son enthousiasme à l’idée de rejoindre Toulouse. Une transition suivie de près par tous les amoureux du rugby.