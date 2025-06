TOP 14. Orphelin de Villière et Dréan, Mignoni doit composer : la compo du RCT pour le barrage

Malgré les absences de ses deux flèches sur les ailes, Villière et Dréan, le RCT aligne une équipe très compétitive pour jouer une place en demi-finale.

Ce samedi soir, Toulon reçoit Castres dans un barrage à très haute intensité. Sur le papier, le RCT est favori. À condition de redevenir ce qu’il a été pendant de longs mois : une machine à gagner, un rouleau compresseur qui impose sa loi, notamment au sol.

Supporters, ILS ONT BESOIN DE VOUS ! 💪



faites vibrer Mayol comme jamais 🔥



Ce match, c’est plus qu’un match : c’est un rendez-vous avec notre histoire.



— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) June 13, 2025

Ce Toulon-là, celui qui inquiétait les leaders cet hiver, a disparu depuis l’élimination en quart de Champions Cup contre Toulouse. Et Mignoni le sait : s’il ne revient pas très vite, la saison se terminera ce week-end.

« Contre Bayonne, on a manqué de grinta », lâche le technicien varois (Midi Olympique). Le chiffre est cruel : six ballons perdus dans les rucks lors de ce match. Six cartouches envolées. Pour un pack présenté comme l’un des plus denses du championnat, c’est un constat d’échec. Car si Toulon a des finisseurs hors norme (Wainiqolo, Dréan, Villière), rien ne peut se construire sans conquête.

La guerre des rucks

Le staff l’a martelé toute la semaine. À l'entraînement, les déblayages ont été musclés. Ribbans, Priso, Halagahu, Ludlam, Isa… tout ce beau monde devra sortir les muscles. Dans une configuration sans Villière - forfait sur protocole commotion - et sans Enzo Hervé ni Gaël Dréan, Toulon sait qu’il devra d’abord imposer sa loi devant pour exister.

𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 🔴&⚫



Nos joueurs arriveront à 19h30 au Stade Mayol ce samedi 🔥



Ils auront besoin de vous dès leur arrivée au stade 💪#ParceQueToulon pic.twitter.com/6U8pljr3Mv June 12, 2025

D’autant que Castres, de son côté, a les armes pour répondre. L’alignement est solide, le pack puissant, et le CO, on le sait, adore ces matchs. La bande à Sadourny arrive avec quelques certitudes. Et dans les zones d’affrontement, ils ont des chiffres qui parlent : seulement deux ballons perdus au sol lors des deux dernières journées, pour sept grattages réussis.

Serin, Jaminet, Isa : les leaders attendus

Côté varois, l’animation reposera sur le duo Serin–Garbisi, avec Jaminet à l’arrière pour apporter sa longueur au pied. Sa capacité à punir les fautes castraises sera essentielle, tout comme l’activité de Fainga’anuku ou Sinzelle pour gagner le centre du terrain. Mais avant de parler de lancements ou de système, il faudra dominer devant.

Mignoni veut que son groupe réponde. Ribbans a la bave aux lèvres. Et tout le peuple rouge et noir attend que Mayol redevienne cet enfer où les adversaires craignent de venir jouer.

Reste à savoir si le RCT en est encore capable. Réponse samedi soir.