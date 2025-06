TOP 14. À Mayol, ils reviennent ''chez eux'' : Vanverberghe et Lebrun veulent climatiser leur ancien jardin

Formés à Toulon, Florent Vanverberghe et Louis Le Brun seront du déplacement à Mayol avec le CO pour ce barrage explosif. Un retour particulier pour les deux minots de la Rade.

Ils sont partis jeunes, mais ont gardé Toulon dans leur coeur. Vanverberghe et Le Brun, anciens pensionnaires du centre de formation du RCT, vont retrouver Mayol ce samedi soir en portant le maillot des visiteurs castrais. Une ambiance électrique en perspective, dont ils comptent bien se nourrir.

« Mayol, c'est le temple du rugby », glisse Florent Vanverberghe pour Rugbyrama, « Mais ça peut aussi nous transcender. Même les sifflets te poussent à en faire encore plus. »

Lebrun, un joueur à part

Pour Louis Le Brun, ce match sera même une grande première en phase finale. Celui qui râlait encore l'année passée après la qualification ratée du CO n'a qu'une idée en tête : effacer cette déception :

« Il l'avait mauvaise l’an dernier de ne pas découvrir ces matchs couperets. Aujourd'hui, Louis est prêt. Il attend ce rendez-vous avec impatience. »

Le Brun, c'est avant tout un caractère bien trempé. À seulement 23 ans, le neveu de Yann Delaigue impressionne par sa maturité, mais surtout par son engagement défensif. Avec 83 % de réussite au plaquage cette saison, l'ouvreur castrais s'est taillé une réputation de gros défenseur. « Quand tu vois Louis et Santi (Santiago Arata) envoyer des cartouches, forcément tu ne peux pas rester les bras croisés. Ça oblige tout le monde à hausser son niveau », assure Vanverberghe. C’est ce genre d’attitude qui permet de faire basculer les matchs couperets.

Tellement fier aujourd’hui 😀

Mon petit neveu de 18 ans, Louis Lebrun vient de faire son 1er match en @top14rugby avec @CastresRugby (tant pis pour le score du jour). La famille continue dans notre passion. ❤️

Arrière grand père, grand père et oncle avant lui. Bravo 🍾 pic.twitter.com/g5pIOzBa52 — Yann Delaigue (@yanndelaigue) October 17, 2020

Un retour aux sources

Pour Vanverberghe, ce match a également un parfum spécial. Le deuxième ligne a porté le maillot rouge et noir à trois reprises avant de devenir centurion sous les couleurs castraises. Samedi soir, il vivra forcément un moment fort en émotions, notamment lors du célèbre Pilou-Pilou. « Je connais encore les paroles par cœur. Je vais avoir des frissons, c’est certain. Mais il faudra transformer ces émotions en énergie positive. »

Au-delà de l'aspect sportif, les Castrais auront aussi une pensée particulière pour leur coéquipier tragiquement disparu cette saison, Josaia Raisuqe. On sait que dans ce genre de moment, un groupe est capable de se resserrer et d’aller chercher des résultats inattendus. Le CO ne part pas favori, mais compte bien déjouer les pronostics.

En attendant, Vanverberghe et Le Brun ne viendront pas en touristes à Mayol. Le Castres Olympique, réputé pour son caractère irréductible, entend bien bousculer les Toulonnais sur leur pelouse. Et pourquoi pas aller titiller ensuite les Bordelais en demi-finale à Lyon ? Le rêve est permis.