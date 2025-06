''Je sais qu’on est à des années-lumières du niveau Top 14'' : que peuvent espérer les gitans de Montauban en Top 14 ?

Le discours du capitaine de l'USM plaira forcément à tous ceux qui placent l’humain au centre de leur projet sportif. Mais l’humain a-t-il encore sa place en Top 14 ?

À 2 mois et 20 jours du début de la prochaine saison de Top 14, Montauban, promu que personne n’attendait, va devoir se creuser la tête pour recruter solidement tout en conservant son groupe uni. Mais cela peut-il suffit à éviter une saison où on leur promet l’enfer ?

C’est donc à l’issue d’un nouvel exploit XXL, samedi après-midi, que l’US Montauban a acquis sa place en Top 14 pour la saison prochaine. Vainqueurs chez le 3ème en barrage, chez le 2ème en demie et face au premier à Toulouse en finale, il était logique et surtout mérité que les Sapiacains accèdent à l’échelon supérieur, quand bien même celui-ci parait n’être pas du même monde.

La santé plutôt que le rugby : Fin de carrière à 26 ans pour l’un des plus grands talents de la ProD2

Une victoire acquis sur la pelouse d’Ernest-Wallon, que les Tarn et Garonnais retrouveront donc l’an prochain. Et le déconneur Fred Quercy de se projeter, à chaud : "Il paraît qu’ils ont quelques bons joueurs, Toulouse… J’espère qu’on pourra aller chercher quelques belles victoires la saison prochaine pour honorer le peuple sapiacain."

Un budget et des recrues

Et plus si affinités ? A l’image de Vannes, équipe programmée pour monter en Top 14 et qui redescendra pourtant illico, l’USM sait que cette montée dans le "meilleur championnat du monde" n’aura rien d’un cadeau pour un club dont ce n’était absolument pas l’objectif il y a encore 3 semaines.

Un club dont le budget (10 millions d’euros) évoluera forcément, mais jamais jusqu’à flirter à avec les 20 millions, jalon minimal pour pouvoir exister en Top 14, semble-t-il. Trop peu pour éviter une saison qui pourrait s’annoncer désastreuse pour cette place forte du rugby français ?

PRO D2. Montauban de retour en Top 14 : Sapiac explose de bonheur

"Bon courage à notre staff, bon courage à notre président, plaisantait l’irréprochable capitaine Fred Quercy au micro de Canal. On leur a mis un gros caillou dans la chaussure. Ils n’étaient pas prêts !" Tout en assumant cette promotion inattendue avec le cœur et la cohésion, comme les Montalbanais l’ont déjà fait cette saison. "Je suis réaliste, je sais que nous sommes à des années-lumières du niveau de Top 14. Mais je n’échangerai aucun des mecs de mon équipe contre des joueurs de Grenoble, Brive, Aix-en-Provence ou ailleurs. Parce que les mecs en face je ne les connais pas, ce ne sont pas mes potes. C’est génial de pouvoir accéder au meilleur championnat du monde avec ce groupe-là."

Le genre de discours qui plaira forcément à tous ceux qui placent l’humain au centre de leur projet sportif. Mais l’humain a-t-il encore sa place en Top 14 ? Avec leurs armes, Perpignan et Vannes se sont battus comme des lions cette année, mais ont - une nouvelle fois - bel et bien terminé aux 2 dernières places de la saison régulière… Mais après tout, une fois les renforts connus, Montauban aura encore à cœur de prouver que peu importe le flacon, pour qu’il y ait l’ivresse…