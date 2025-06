La santé plutôt que le rugby : Fin de carrière à 26 ans pour l’un des plus grands talents de la ProD2

Très rapidement, le Pumita De La Vega avait conquis le club haut-garonnais et illuminé la ProD2.

Moins d’une semaine après le grenelle sur les commotions cérébrales organisé à Paris par la LNR, de nouvelles conséquences de ce fléau apparaissent dans le rugby français.

''Tu peux péter un os, tu reviendras. La blessure du cerveau...'', Paul Willemse (MHR) raconte l’invisible

Cette fois-ci, elles ne concernent pas un garçon qui ferraille au cœur des rucks ou un joueur rugueux plus que de raison, mais un numéro 10 virtuose : Joaquin De La Vega.

International U20 et maître à jouer de Colomiers

Lui ? C’est un Argentin de 26 ans qui vient de vivre sa première saison en France du côté de Colomiers.

Très rapidement, le Pumita avait conquis le club haut-garonnais et illuminé la ProD2 en inscrivant 144 points (dont 3 essais) en 14 apparitions. Joueur d’instinct, de caractère et aux prises d’initiatives nombreuses, sa vista, ses accélérations au cœur des défenses adverses et son jeu au pied de qualité avaient conquis tout le monde, dans la meilleure 2ème division de la planète.

Si bien qu’on lui promettait rapidement un avenir avec les Pumas (lui qui avait déjà été international avec la réserve officielle) et peut-être quelques touches en Top 14. Mais au mois de février dernier, après une 3ème commotion cette saison, l’ancien du Hindu Club devait mettre un terme à sa saison pour se régénérer.

Finalement, après plusieurs consultations avec un neurologue, le porteño doit tout simplement mettre un terme à sa carrière. Le choix de la sécurité avant tout.

Aujourd'hui, je dois prendre du recul par rapport au sport que j'aime le plus depuis toujours

Même si c'est difficile, j'essaie de penser aux moments incroyables que j'ai vécus, et non à ce qui se serait passé.

Merci à tous ceux qui ont pris un moment pour me témoigner leur amour pendant cette période. - Joaco De La Vega sur son compte Instagram

Très apprécié du vestiaire columérin et de sa confrérie de latinos, De la Vega va laisser un vide à la conduite du jeu du dernier barragiste de ProD2, même s’il a recruté les jeunes Delpy et Giral. Une triste fin pour le grand ami de Santiago Chocobares, qui avait d’ailleurs affronté la France durant le Mondial U20 2019…