''Je pars tranquille'' : Urdapilleta fait ses adieux au Top 14 après Bayonne - Clermont

Clermont s’incline face à un Aviron maître des éléments. Benjamin Urdapilleta disputait son dernier match et referme une belle page de rugby.

Bayonne s’adapte, Clermont déchante

Ce vendredi soir à Jean-Dauger, Bayonne n’a pas tremblé face à Clermont. Sous une pluie battante et dans des conditions délicates, les Basques ont appliqué leur recette habituelle : conquête propre, discipline exemplaire et gestion parfaite du vent. Résultat : une victoire nette (20-3) et une première qualification historique pour les demi-finales de Top 14.

Du côté clermontois, la frustration dominait logiquement après la rencontre. "Il nous a manqués de tout. Je pense qu'on a fait un mauvais match, ça arrive. Seulement, ça nous est arrivés ce soir", a reconnu Benjamin Urdapilleta, lucide via Rugbyrama. L’ASM a peiné à sortir de son camp en seconde période, étouffée par la pression basque et incapable de gérer le vent et la pluie.

L’émotion de la dernière

Mais au-delà du match, ce barrage avait une saveur toute particulière pour Benjamin Urdapilleta. L’ouvreur argentin disputait là son tout dernier match en Top 14. "Quand je suis sorti du terrain, je savais que c'était la dernière fois que je foulais un terrain de Top 14. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le moment d'arrêter", confiait-il avec émotion.

Après une carrière riche, notamment à Castres avec un titre de champion en 2018, puis ces deux dernières saisons à Clermont, l’ouvreur de 39 ans tourne une page. "Je suis très fier d'avoir permis à l'équipe de finir à la cinquième place. C'est ce que je voulais en venant ici. Je pars tranquille. On a réussi notre saison." (Source : Le Figaro)

Une sortie à l’image de sa carrière

Toujours classe dans la victoire comme dans la défaite, Urdapilleta a eu un mot pour ses adversaires du soir : "Il faut féliciter cette équipe de Bayonne qui a fait le match qu'il fallait dans ces conditions. Félicitations à eux, et j'espère qu'ils arriveront le plus haut possible."

Pendant que Bayonne se projette vers une demi-finale explosive face au Stade Toulousain, Clermont va devoir digérer cette sortie prématurée et entamer un nouveau cycle sans son ouvreur expérimenté. Pour Benjamin Urdapilleta, l’histoire avec le Top 14 est désormais terminée. Mais quelle histoire.