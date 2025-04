TOP 14. Après 130 matchs et 6 titres avec Toulouse, ce géant devrait s’engager chez son plus grand rival

Quand l’UBB fait son marché à Toulouse : ce cadre de l’ère Mola devrait s’offrir un dernier défi en Gironde.

On parle tout de même d’un sacré client, sur le marché du rugby français. Après 6 ans passés à Toulouse (malgré une petite pige au Japon entre temps), Richie Arnold a disputé près de 130 matchs sous le maillot rouge et noir et tout raflé.

En tout, le 2ème ligne aux dimensions de tour de contrôle (2m08 pour 127kg) fut un membre majeur de tous les titres du Stade Toulousain depuis 2019, dont 4 en Top 14 et 2 en Champions Cup.

L'UBB, ça se précise

Si bien qu’il ne sera pas prolongé en Haute-Garonne, face à l’émergence des Vergé, Brennan ou encore Elias. Alors qu’un retour en Australie avait été évoqué à demi-mots pour faire découvrir leurs racines à ses enfants, le natif de Wagga-Wagga pourrait finalement se lancer un dernier défi en France.

En effet, les informations de L’Équipe se précisent : l’UBB, jamais bien loin en matière de transferts, aurait proposé un contrat d’une année (plus une en option) au joueur le plus grand du Top 14. Et ce afin d’encadrer son pack et de lui donner de la hauteur, Arnold étant un ponte de la touche, solide en mêlée fermée.

Il pourrait d’ailleurs former une belle paire avec son compatriote Adam Coleman, pour remplacer l’Argentin Guido Petti. Une information qui semble se confirmer, à 5 jours du Bordeaux vs Toulouse de dimanche, en demi-finale de Champions Cup.