Stade Toulousain : la composition probable face à l'UBB pour la demie (explosive) que tout le monde attend

Sans Dupont ni Capuozzo, le Stade Toulousain pourrait sembler affaibli. Mais, et si cela rendait l'équipe encore plus redoutable ? La composition probable.

Le Stade Toulousain au révélateur bordelais

La route du Stade Toulousain vers un éventuel double-doublé est semée d'obstacles. Après avoir dominé Toulon dans son antre de Mayol, le champion en titre se déplace ce dimanche à Bordeaux pour y défier l'UBB. La tâche s'annonce particulièrement ardue.

Et l'aurait été avec Antoine Dupont, Ange Capuozzo et Blair Kinghorn. Elle le sera encore plus sans ces hommes. Néanmoins, le groupe coaché par Ugo Mola a prouvé qu'il avait les ressources mentales et physiques pour s'imposer n'importe où et contre n'importe qui.

Le technicien va-t-il à nouveau faire confiance aux hommes qui avaient réussi à dompter le RCT ? Ce devrait être le cas. Mais avec quelques subtils changements dans les lignes.

Mauvaka titulaire, Marchand sur le banc

Selon nous, Mauvaka devrait retrouver sa place de titulaire dans une partie qui s'annonce très rythmée. Marchand, dans un rôle de finisseur, aura plus d'impact en deuxième période lorsque la fatigue se sera installée.

Sans Kinghorn, il y a une place à l'aile. Elle devrait revenir à Lebel tandis Delibes occupera sa place sur le banc après d'excellentes performances. Ramos à l'arrière, Graou en 9 et Ntamack en 10, ça ne change pas. Idem au centre où Barassi semble indéboulonnable désormais.

Petite incertitude sur le banc. Touché à la cheville, Naoto Saito n'a pas joué contre Castres. Mais l'international japonais devrait retrouver sa place face à l'UBB aux côtés de Costes, Vergé, Jelonch et Merkler.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Flament 5 Meafou 6 Cros 8 Roumat 7 Willis 9 Graou 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Barassi 14 Mallia 15 Ramos 16 Marchand 17 Neti 18 Merkler 19 Vergé



20 Jelonch 21 Saito 22 Costes 23 Delibes

Bien évidemment, cette composition probable est susceptible d'évoluer dans la semaine selon la forme et l'état des joueurs. Le Stade Toulousain n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Sans oublier l'importance de la stratégie face à une formation bordelaise revancharde après son revers à la maison face aux Rochelais.