VIDEO. Sébastien Chabal aurait-il eu sa place aux côtés d'Antoine Dupont et des Bleus actuels ?

Sébastien Chabal, connu pour ses charges redoutables, se confie sans filtre sur la nouvelle génération du rugby français et les défis qu'elle doit relever.

Sébastien Chabal n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Que ce soit lors des interviews ou bien sur les plateaux de télé. Mais cette fois, l’ancien barbu le plus célèbre du rugby français a surpris tout le monde par sa franchise et son humilité. Invité du podcast "Legend" sur YouTube, l’ex-international s’est livré sans filtre sur le XV de France actuel… et sur sa propre carrière. VIDEO. '62 Marseillaises oubliées', Sébastien Chabal et le grand vide : les séquelles invisibles du rugby

"Je n'étais pas Antoine Dupont, j'étais un bon soldat"

Dans un rugby pro parfois aseptisé, Chabal joue la contre-attaque. Lucide sur son parcours, il n’a pas hésité à se comparer aux stars de l’équipe actuelle. "Je n'aurais pas eu ma place dans cette équipe tellement il y a de talent, vraiment. Je ne suis pas Antoine Dupont. Je ne suis pas le meilleur joueur du monde. J'étais un bon soldat. Très très fort, non, mais j'étais un bon joueur, je pense sincèrement, avec beaucoup d'humilité."

Une déclaration qui a forcément fait réagir dans l’univers rugby tant Chabal reste associé à l’image du guerrier indestructible du XV de France des années 2000.

"Une génération de fous" menée par Dupont

Derrière cette modestie assumée, l’ancien troisième-ligne met surtout en lumière le niveau incroyable de la génération actuelle. "On a une chance incroyable, une génération de fou : en quantité, en qualité. On a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde en la personne d'Antoine Dupont qui porte cette équipe de France. C'est fantastique de voir ce que le rugby a fait."

Celui qui a marqué les esprits avec ses charges dévastatrices et son look d'homme des cavernes se dit même "bluffé" par les progrès du rugby tricolore.

"Aujourd'hui, il faut qu'ils gagnent des titres"

Mais Chabal, fidèle à son franc-parler, n’oublie pas de rappeler une vérité qui pique : "Aujourd'hui, il faut qu'ils gagnent. Il va falloir qu'ils gagnent des titres." Pour lui, cette équipe de France a les armes, l’expérience et le talent pour régner sur le rugby mondial. Reste à concrétiser. Avec seulement deux trophées dans le 6 Nations, dont un Grand Chelem, ce groupe mérite mieux.

RUGBY. Ce joueur emblématique du XV de France a toujours été surcoté (dixit les supporters anglais)Un avis qui fait écho à ses précédentes prises de parole, lui qui n’a jamais caché les cicatrices — visibles ou invisibles — laissées par le rugby pro et ses exigences démentielles. "Nous, on est le passé et la suite est belle", conclut-il, avec un mélange de fierté et de lucidité.

Pas de nostalgie mal placée, ni de jalousie. Juste un respect immense pour ceux qui portent aujourd’hui le maillot frappé du coq… et la pression qui va avec. Loin des clichés du "rugby d’avant", Sébastien Chabal montre encore une fois qu’il sait prendre du recul. Et poser un regard juste sur un rugby qui se cesse d'évoluer année après année.