De retour en trombe, cet ''éternel espoir'' va-t-il renverser la table à ce poste faiblard du XV de France ?

Revenu sur le terrain après une longue blessure au genou, Demba Bamba connaît en ce moment ces premiers matchs avec son nouveau club du Racing 92. Et le cubique droitier (1m85 et 125kg) à la dalle.

On n'a rien contre Dorian Aldegheri. Mais alors rien de rien, tant "Doudou" est un garçon apprécié des vestiaires dans lesquels il passe, modeste, vaillant et, qui plus est, drôle. Mais force est de constater que le droitier du Stade Toulousain n’est pas - et ne sera jamais - le plus académique des piliers internationaux.

Capé à 22 reprises et présent sur 3 feuilles de match du Tournoi des 6 Nations 2025 victorieux des Bleus, ce fana de rock s’est envoyé à chacune de ses entrées et a "fait le taf", comme on dit. Tout ce que demandait le staff à ce "pilier de mêlée" ? Probablement.

Le grizzli Uini Atonio peut-il (vraiment) caler la mêlée du XV de France jusqu’en 2027 ?

Mais on jurerait pourtant que ce fana du rock ne devait sa place qu’au manque de réservoir français à ce poste si rigoureux de pilier droit. Où Uini Atonio, 35 ans, 145kg et près de 400 matchs professionnels dans les pattes, doit encore se farcir 50 minutes par match. En attendant le retour en sélection du principal candidat à sa succession, Tevita Tatafu, colossal numéro 3 (1m83 pour 140kg) de 22 ans d’origine tongienne, et aux qualités qui vont avec.

Demba Bamba a "la dalle"

Mais un client est en train de ressortir de l’ombre, ces dernières semaines. Revenu sur le terrain après une longue blessure au genou, Demba Bamba connaît en ce moment ces premiers matchs avec son nouveau club du Racing 92.

Et le cubique droitier (1m85 et 125kg) à "la dalle", comme il aime le dire. Sur le pré, cela se voit, puisque l’ancien lyonnais enchaîne les titularisations et paraît en grande forme, ballon en main comme en mêlée. Lui qui contribue grandement au regain de forme affiché par le Racing 92 depuis 1 mois.

XV de France : Demba Bamba explose et traverse la mêlée du Pays de Galles

"Il fait partie des mecs qui ne sont pas impactés par le début de saison, donc ils ont beaucoup d’énergie et on a besoin de ça, comme on a besoin des jeunes joueurs", appréciait le manager Patrice Collazo dans la quête du maintien pour Le Figaro.

Toujours aussi puissant, affûté, Bamba forme une première ligne de feu avec son ami et ancien compère des U20 Hassane Kolingar, avec laquelle le Racing peut voyager, en ce moment. Si bien que le natif de St-Denis pense déjà aux Bleus et pourquoi pas à la tournée en Nouvelle-Zélande, à condition de valider une belle fin de saison avec le club ciel et blanc.

"Ça me ferait du bien d’y retourner. Les dernières tournées en Australie, au Japon et en Argentine, je les ai toutes faites. Ce sont de bonnes expériences. Affronter les meilleurs chez eux, c’est une super façon de se mesurer." De bon augure pour le XV de France, si Bamba arrive enfin à enchaîner et se décoller de cette étiquette d’éternel grand espoir. Première mission samedi soir, dans un derby parisien qui n’a peut-être jamais eu autant d’enjeu…