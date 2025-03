Le grizzli Uini Atonio peut-il (vraiment) caler la mêlée du XV de France jusqu’en 2027 ?

Le colossal pilier droit des Bleus tient encore péniblement la baraque avec le XV de France, mais jusqu’à quand ?

Malgré les embûches, les genoux qui grincent et le dos en vrac, il est toujours là. En serrant les dents, même lorsqu’il peinait à arquer suite à un coup reçu face à l’Ecosse, le "gros Uini" faisait tirer encore plusieurs minutes.

Histoire de tenir la mêlée des Bleus durant 48 minutes, coller 1 ou 2 timbres ici et là et faire valoir son physique pour fixer le rideau adverse, occasionnellement. Sur demande du staff des Bleus.

Car à bientôt 35 ans, Atonio, le 2ᵉ joueur le plus capé du groupe France (68 sélections) semble tirer de plus en plus la langue. Comme lorsqu’il fut pris à plusieurs reprises par la vitesse des Ecossais en bordure de rucks, ou qu’on le vit, de manière générale, bien moins puissant et utile ballon en main que par le passé, dans ce Tournoi 2025.

La faute à ses près de 400 matchs professionnels certainement et sa carcasse d’ours brun (1m96 pour 146kg), à qui il fait subir beaucoup depuis tant d’années entre les Bleus et La Rochelle.

Retraite internationale fin 2025 ?

Si l’objectif du Mondial 2027 était évoqué en filigrane l’an dernier, pas sûr que le barbu le plus attachant du Top 14 puisse aller jusque-là avec les Bleus, lui qui on le rappelle, comptait arrêter après le Mondial 2023. "On verra année par année", disait-il finalement au sortir d’un Tournoi 2024 où il avait tenu la baraque, après été avoir été convaincu de continuer pour encadrer sa succession.

Le truc, c'est que derrière natif de l'île du sud néo-zélandaise, personne ne s'est encore affirmé. Dorian Aldegheri a fait le taf lors des 2ᵉ périodes durant le Tournoi, mais ne semble pas avoir le crédit d'un potentiel numéro 1 à droite de la mêlée française.

Même s’il est passé devant G-H Colombe dans la hiérarchie tricolore, la faute à un déplacement sans ballon et une tenue en mêlée trop approximatifs encore. En attendant de savoir à quel point sa venue à Toulouse la saison prochaine peut le faire évoluer…

De toute évidence, du côté du staff du XV de France, on compte donc beaucoup sur la présence du surpuissant Tevita Tatafu cet été en Nouvelle-Zélande afin de se frotter plus sérieusement au niveau international. Titulaire au début de la tournée de novembre 2024, le poulagasse de l’Aviron Bayonnais s’était sévèrement blessé au genou au tout début du match face aux Blacks.

Si je ne me sens pas bien, je dirai à Fabien que je n’y suis plus, que je subis trop et que j’ai fait trop de matchs" - Atonio en 2024

Revenu récemment sur les terrains, il était dans la liste élargie des Bleus en Irlande et face à l’Ecosse. A ce jour, le natif des Tonga représente l’option la plus crédible pour prendre la succession de papy Uini, qui un matin ou un autre, n’en pourra plus. En espérant que ce moment arrive le plus tard possible, sans qu’il ait à faire les matchs de trop non plus…