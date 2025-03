XV de France. Un homme dans le Tournoi : J-B Gros, ce ''client'' qui a relégué Cyril Baille sur le banc

Le pilier J-B Gros va enchaîner ce week-end face à l’Ecosse sa 10ème titularisation consécutive avec le XV de France. Une première qui marque un changement de statut.

A son sujet, on avait beaucoup aimé la tirade de notre cher confrère du Midol Marc Duzan, qui disait au lendemain d’une victoire sur les Gallois qu’un seul de ses regards noirs pourrait faire baisser le prix du foncier dans votre quartier.

Il est vrai que lorsque J-B Gros fronce les sourcils, on sait que son vis-à-vis va devoir serrer les dents. Et sans jamais faire de bruit, le pilier du RCT est en train de véritablement s’installer à gauche de la mêlée du XV de France. Comme il l’a fait partout où il est passé.

Dur comme un bout de bois (1m85 pour 117kg) en défense, fort et mature comme un trentenaire en mêlée et mobile comme un vrai pilier moderne, Gros n’a pas les mains de Cyril Baille mais s’applique dans tout ce qu’il faut, à l’image de son intervention sur l’essai de Boudehent en Irlande.

Et fait le job pour cantonner désormais le dynamique Toulousain à un rôle de finisseur qui lui sied ma foi plutôt bien. En tous cas dans ce Tournoi 2025.

Plus de matchs en sélection qu’avec Toulon cette saison

A ce propos, le jeune crâne lisse du RCT va enchaîner ce week-end face à l’Ecosse sa 10ème titularisation consécutive en Bleu. Une première qui marque un changement de statut, d’autant plus quand on sait que le Provençal a disputé plus de matchs en sélection (7) qu’avec Toulon (5) cette saison.

La faute à une suspension et une longue blessure au bras, certes, mais voilà donc une case de plus de cochée au rayon des choses qui font de vous un membre premium du groupe France. Pour le long terme ?

Nul doute que le Varois est en tout cas l’homme qui a marqué le plus de points dans ce Tournoi des 6 Nations jusqu’ici, avec Yoram Moefana. Sans oublier que le champion du monde U20 n’a que 25 ans…