XV de France. ''Tant qu’on surprend, c’est difficile...'', Galthié lucide sur le jeu des Bleus à l'avenir

Attaque de feu, défense en béton : Galthié détaille les fondations du XV de France avant la tournée la plus relevée de l’année face aux All Blacks.

Alors que les Bleus s'apprêtent à s'envoler pour la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié s'est confié via le Midi Olympique sur les performances du XV de France dans le dernier Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur a tenu à défendre son projet de jeu, parfois critiqué pour son audace, voire sa lisibilité. "Je dis qu'il est indéfendable, moi ? Ah bon… Il nous a en tout cas permis de performer", lâche Galthié avec son franc-parler habituel. Si le technicien joue la carte de la modestie (à raison), difficile de ne pas mettre en avant les performances tricolores : avec 30 essais inscrits, les Bleus ont terminé le Tournoi avec la meilleure attaque, et un récital à Dublin face à l'Irlande (42 points) qui reste dans toutes les mémoires.

Attaque, conquête, défense : un projet global

Mais le technicien le rappelle : le jeu offensif n'est qu'une pièce du puzzle. "Le prisme de l'attaque est aussi lié avec la préparation physique, la conquête, le jeu au pied et la défense." Là encore, les chiffres parlent : avec seulement 11 essais encaissés, la France a aussi terminé avec la meilleure défense de la compétition. Solides, les Bleus. "On n'a rien inventé, on fait toujours les passes en arrière… Mais on a changé et on a surpris", ajoute Galthié. Cette capacité à casser les repères adverses, à injecter de la nouveauté dans un cadre connu, a été un des points forts de cette édition 2025. Comment ne pas penser à ce banc avec 7 avants, certes empruntés aux Boks, mais jamais vu dans le 6 Nations. Une stratégie qui a porté ses fruits. Et qui pourrait encore fonctionner.

Bientôt décryptés ?

Conscient que tout système est un jour "lu", le sélectionneur reste lucide : "Au haut niveau, tout est lisible et donc compréhensible. J'imagine que bientôt, on sera lus, décryptés et contrés." Le vrai défi est là : rester imprévisible, même quand les adversaires scrutent chaque séquence. Avec la Nouvelle-Zélande en ligne de mire et une tournée jugée "la plus difficile qu'on ait à jouer", les Bleus savent qu'ils seront attendus au tournant. Et ce, malgré la jeunesse du groupe. Mais l'état d'esprit est intact. "On joue chaque test comme un match de phase finale", confie Galthié.

Et pour l’instant ? "Ça marche." C’est dit. Espérons que ça marchera jusqu'en 2027 et surtout pendant la Coupe du monde en Australie.