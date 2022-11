XV de France. Qu'attendre des Bleus pendant cette tournée de novembre ?

J-2 avant le coup d'envoi des tests de novembre ! Fans de rugby, enfilez vos plus beaux maillots et suivez attentivement les matchs de nos Bleus, cela risque d’être très intéressant.

En effet, pour clôturer cette sublime année de rugby qu’a été 2022, le XV de France affrontera l’Australie et l’Afrique du Sud, deux nations phares de l’hémisphère sud, puis le Japon. Durant ces affrontements, qui sonneront comme les « derniers matchs amicaux » avant le 6 Nations, et surtout la prochaine Coupe du monde, la France aura pour mot d’ordre la victoire. Mais alors, qu’attendre de cette tournée ? Tout d’abord, au niveau du jeu, nous aimerons tous que ce soit dans la continuité des matchs du précédent Tournoi. En effet, du rythme autour des rucks, une défense hermétique et des attaques tranchantes en première main, histoire de montrer un peu plus aux restes du monde l’étendue de nos talents.

Les Bleus en rythme

Puis, sur un plan plus individuel, les regards seront forcément tournés vers les deux Toulousains, Cyril Baille et Romain Ntamack, qui étaient blessés en club et qui reprennent la compétition par une titularisation contre l’Australie. Des questions émergent à leurs sujets : ne sont-ils pas en manque de rythme ? De repères ? Quoi qu’il en soit, les doutes seront levés après le match. Faisons confiance à ces deux grands professionnels et au staff du XV tricolore. Des interrogations existent également au poste de deuxième ligne atour de l'attelage Woki / Flament. Deux joueurs qui semblent avoir le même profil, au détriment de Taofifénua qui aurait pu apporter toute sa dimension physique au pack français. En l’absence de Willemse, qui soigne une cuisse douloureuse, et qui serait aussi forfait pour l’Afrique du Sud, il sera intéressant d’observer quelles solutions apportent la titularisation de joueurs moins épais.

Des cadres qui brillent

Les points positifs sur lesquels vont s’appuyer les Bleus sont évidemment la grande forme de Thomas Ramos, valeur sûre à l’arrière. Puis, le retour de Charles Ollivon, ex-capitaine des Tricolores qui réalise un excellent début de saison du côté de la Rade. À noter le repositionnement de Moefana à l’aile, un poste qu’il affectionne au vu des prestations déjà réalisées sous le maillot bleu. Pour finir, le meilleur joueur du monde, notre capitaine Antoine Dupont sera assurément surveillé plus que les autres. Cela va-t-il permettre aux autres joueurs de briller ? Il pourrait y avoir des espaces libres sur les extérieurs, car Dupont sera une menace autour des rucks et le moindre intervalle sera, nous le savons, exploité au maximum.

Rivaliser et vaincre les meilleures nations au monde

Après le test de l’Australie, la France sera confrontée aux champions du monde sud-africains, la seule nation majeure que les Bleus n’ont pas affrontée au cours de la saison 2021/2022. Ce sera par ailleurs l’occasion pour Galthié et son staff de découvrir cette équipe en tant que sélectionneur, une des rares nations n’ayant pas affronté la France sous son ère. Un aspect stratégique planera au-dessus de cette rencontre et l’adaptation des Français face à l’armada ultra-puissante des Sud-af' sera une des clefs de la victoire. De plus, cette rencontre aura des airs de revanche. Quatre ans jour pour jour (ou presque, la dernière rencontre remonte au 10 novembre 2018), les Tricolores auront à cœur de vaincre les Springboks, qui étaient parvenus à s’imposer 26-29 au Stade de France.