TOP 14. Pourquoi Castres et Albi ont décidé d’unir leurs forces (et ce que ça change) ?

Castres et Albi unissent leurs forces : prêts de jeunes, manager commun, projet ambitieux… Le Tarn rugby change de dimension pour faire grandir ses talents et relancer la dynamique.

Le Tarn n’a jamais manqué de passion ovale, mais il manquait peut-être un pont solide entre ses deux bastions. C’est désormais chose faite : le Castres Olympique et le Sporting Club Albigeois unissent leurs forces pour faire grandir le rugby tarnais, à travers un partenariat ambitieux officialisé pour la saison 2025/2026.

Prêts, passerelles et montée en puissance

« Le Castres Olympique et le Sporting Club Albigeois sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat sportif ambitieux, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre les deux grands clubs du Tarn. »

Le communiqué, clair, plante le décor : il s’agira de prêts de jeunes joueurs prometteurs du CO vers le SCA, avec une dizaine d’éléments identifiés selon les besoins des deux effectifs tout au long de la saison, pour permettre aux talents tarnais de s’aguerrir sur les terrains de Nationale.

Un manager commun et un projet partagé

Ce partenariat verra également Xavier Péméja prendre les rênes sportives à Albi, grâce à ses liens de confiance avec Matthias Rolland et à son aura auprès des joueurs, pour porter ce projet dans la durée.

Dans le même esprit, un joueur d’expérience comme Jack Whetton rejoindra Albi tout en restant mobilisable par Castres, symbole d’un vaste projet de coopération sportive, pragmatique et aligné sur les objectifs des deux clubs.

Un Tarn uni pour rayonner

Des passerelles seront créées entre formations, détections et structures de performance, avec des échanges réguliers entre les staffs techniques pour aligner les méthodes d’entraînement. C’est tout un territoire qui se structure, dans l’idée d’accompagner la remontée d’Albi en Pro D2, tout en offrant au CO un club support solide pour sa filière Espoirs.

Ce partenariat ne s’arrête pas au sportif : actions de communication conjointes, présence sur le territoire et volonté commune de valoriser les couleurs du Tarn sont également au programme. Avec exigence, ambition et solidarité, le Castres Olympique et le Sporting Club Albigeois veulent écrire ensemble une nouvelle page du rugby tarnais.