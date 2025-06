Top 14. Vaincre une malédiction en finale : l'immense défi qui attend les Toulousains

Cette année, la finale du Top 14 sera un remake de 2024. Mais, dans l'histoire, lorsque les 2 mêmes équipes se sont retrouvées en finale deux années de suite, le vainqueur a toujours été différent.

Est-ce une malédiction ou non ? Aucune idée. Une chose est sûre, le Stade Toulousain, en cas de victoire, briserait une série qui dure depuis l'instauration du professionnalisme dans le rugby français.

Depuis 1996, lorsque deux mêmes équipes se sont retrouvées en finale de Top 14 deux années de suite, le vainqueur a toujours été différent. Une statistique qui démontre à quel point il est difficile de remporter le Top 14, et encore plus deux fois de suite contre une équipe que l'on a déjà battue en finale. Car l'une peut, malgré elle, se reposer sur ses acquis, tandis que l'autre à une rage de vaincre presque inégalable.

C'est une arrivée une première fois entre l'USAP et l'ASM, en 2009 et 2010, puis avec le CO et le RCT en 2013 et 2014. Le schéma pourrait se répéter ce samedi 28 juin, si l'UBB parvient à l'emporter contre le Stade Toulousain.

L’année de l’UBB ?



Lorsqu'une finale de Top14 a opposé deux mêmes clubs deux années de suite, il ne s'est jamais produit que le même club l'emporte les deux fois 👀#top14 June 26, 2025

2010 : l'ASM enfin titrée

En juin 2010, l'ASM se retrouve en finale de Top 14, pour la 4e fois de suite. En revanche, les partenaires d'Aurélien Rougerie n'ont jamais été titrés, enchaînant 3 défaites consécutives à ce stade de la compétition.

Face à la bande à Nicolas Mas, Guilhem Guirado et Maxime Mermoz, entre autres, les Jaunards s'étaient imposés sur le score de 19 à 6. Ils brisent leur malédiction et créent une nouvelle série.

2014 : la revanche de Jonny

À peine 4 ans plus tard, le même schéma se répète. Vainqueur surprise du terrible RCT en 2013, le CO se retrouve à nouveau face aux Toulonnais au Stade de France. Un homme a particulièrement les crocs, Jonny Wilkinson, pour son dernier match en professionnel.

Avec des renforts à l'intersaison tels que Drew Mitchell, Ali Williams ou Juan Smith, Toulon possède un effectif encore plus redoutable qu'il ne l'était l'année précédente. Champion d'Europe en 2013, puis en 2014, les hommes de Bernard Laporte réalisent le doublé Coupe d'Europe - Top 14, s'imposant face aux Castrais.

Il s'agit du dernier exemple en date où deux finalistes de Top 14 se retrouvent au même stade l'année suivante, jusqu'à cette année. Qui de l'UBB ou du Stade Toulousain soulèvera le Bouclier de Brennus ? Réponse dans quelques heures.