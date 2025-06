TRANSFERT. TOP 14. Ce Tricolore verrouille son avenir jusqu'en 2029 ! Il est indispensable

Florian Verhaeghe prolonge jusqu’en 2029 avec le MHR. Un choix fort dans un rugby en perpétuel mouvement… et un vrai signal envoyé par le club.

Un pilier de l’alignement héraultais

C’est une très bonne nouvelle pour les supporters du MHR et un signal fort envoyé par la direction : Florian Verhaeghe, véritable patron de la touche et cadre du vestiaire, prolonge l’aventure avec les Cistes jusqu’en 2029. TRANSFERT. TOP 14. Le grand chamboule-tout du MHR, une équipe s’en va, une autre arrive

À 28 ans, le deuxième-ligne international a choisi la stabilité pour continuer de faire grandir un club qu’il a marqué de son empreinte depuis 2020.

Formé au Stade Toulousain, où il a débuté en Top 14 en 2017 et remporté le titre en 2019, Verhaeghe a pris une autre dimension à Montpellier. Sa science de la touche, son sens du placement et sa constance dans l'effort en font un joueur précieux, parfois discret, mais ô combien essentiel. En 2022, il était l’un des hommes forts du sacre montpelliérain, après avoir déjà soulevé la Challenge Cup un an plus tôt.

Un choix fort pour l’avenir

Après une saison 2024-2025 marquée par 16 titularisations en 19 matchs, le Tricolore (3 sélections) est un taulier incontestable. Son profil complet, à la fois aérien et rugueux, est recherché à tous les étages.

Le MHR, qui sort d’un exercice compliqué (9e), entend se reconstruire autour de figures d’expérience comme lui. Le prolonger jusqu’en 2029, c’est miser sur la continuité, la loyauté… et une vraie colonne vertébrale. Et ce, alors que de nombreux mouvements vont avoir lieu cet été. Top 14. Du lourd en approche et des prolongations récentes, le MHR polit son effectif de la saison prochaine.Ce choix confirme aussi l’attachement réciproque entre le joueur et le club. Verhaeghe s’épanouit dans l’Hérault, où il a trouvé un projet et un cadre propices à sa progression. Il y a désormais quatre ans devant lui pour continuer à écrire l’histoire du MHR.

Dans un rugby de plus en plus mouvant, où les transferts s’enchaînent, ce type d’engagement en dit long.