TOP 14. Bordeaux tient sa revanche ! L'UBB domine Toulon et s'offre une finale contre Toulouse

Ce samedi, l'UBB et le RCT s'affrontaient pour une place en finale du TOP 14. Une rencontre qui a passionné les supporters aussi bien dans le stade de Lyon que sur les réseaux sociaux.

Jalibert inscrit les premiers points du match sur pénalité.

Egalisation du RCT après une superbe percée de Jaminet.

Le premier essai de cette demi-finale est pour Bordeaux grâce à Depoortere.

Le match s'anime enfin sous l'impulsion de Tuicuvu avec une superbe percée. Toulon a eu chaud. Jaminet a sauvé la patrie face à Penaud.

Nouvel essai de l'UBB par Lamothe. Les Girondins font un petit break.

Dans un temps fort, Toulon manque l'occasion de réduire la marque. La défense bordelaise remporte ce bras de fer.

Juste avant la pause, Toulon réduit l'écart sur un lancement en première main derrière une mêlée.

A la pause, l'UBB mène 15 à 10.

Hâte de voir comment l’UBB va corriger les faiblesses défensives pour ps se faire punir sur les ailes. Et va falloir être malins avec le pied pour s’exposer le moins possible #DemiesTOP14 #UBBRC

Lamothe permet à l'UBB de reprendre le large dès la reprise (22-10).

Superbe 50/22 de Lucu !

Carton jaune contre le RCT, ça sent le coup de grâce pour Toulon. Belle défense varoise sur le ballon porté bordelais.

Un essai de Penaud sur une passe au pied de Jalibert puis une troisième réalisation de Lamothe... la cabane est tombée sur le chien à Toulon.

Réaction de Toulon qui envoie Tuicuvu à l'essai. 36 à 17 pour l'UBB puis 39 à 17.

Le match de la final promet un choc des plus intéressant !



Bordeaux et Toulouse c'est un choc frontale entre 2 voiture !



Jamais on aurait pu faire le poids.

L'un nous a éliminer et mis 50 point

L autre est champion d'Europe et nous mes 40



Un grand lever d'écart..#UBBRCT