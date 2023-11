RUGBY. Staff XXL, flopée d’internationaux, cette saison de Top 14 est-elle celle du Racing 92 ?

Troisième du Top 14 a égalité avec Castres et Pau juste devant, le Racing 92 est en forme avant d'accueillir ses mondialistes. Cette saison serait-elle (enfin) la bonne ?

Une équipe en forme

Demi-finaliste malheureux l'année dernière, le Racing 92 a entamé sa campagne 2023/2024 sur les chapeaux de roues. Avec trois victoires en quatre matchs, dont une bonifiée et un bonus défensif sur la pelouse du leader palois, les Franciliens sont en forme ! Au menu, un jeu léché fait de phases de conquête solide, mais également de folies offensives derrière.

Au Racing, il semblerait que la patte Lancaster commence à prendre, lui qui a avoué qu'il n'essaie "pas de faire du Racing une version française du Leinster" auprès de Rugbyrama. L'ancien sélectionneur du XV de la Rose a apporté une touche plus stratégique à cette équipe, qui manquait certainement de maîtrise l'année dernière.

Aux côtés d'anciens de la maison ciel et blanche, tels que Rokocoko et Szarzawski sans oublier Michalak, le staff du Racing 92 est sans doute le plus bling bling du Top 14. Tout a été réfléchi pour performer, et pour le moment, les résultats sont au rendez-vous.

L’UBB s’est-elle (enfin) trouvé un axe droit digne de ce nom pour remporter le Top 14 ?

Des mondialistes bientôt de retour

Comme toute bonne écurie de Top 14, le Racing 92 va récupérer ses internationaux, et pas n'importe lesquels ! Tout d'abord, les Tricolores, avec Cameron Woki et Gaël Fickou, qui ont beaucoup joué avec le XV de France. Ces deux renforts seront essentiels.

Ensuite, les récents champions du monde, Sya Kolisi et Trevoir Nyakane feront aussi leurs retours, un peu plus tard. Lancaster s'est exprimé sur le sujet "d'ici à deux semaines, je pense. Pour l’instant, ils sont en Afrique du Sud et célèbrent leur titre, c’est normal." (Rugbyrama). Ces deux-là auront certainement une place de titulaire dans un pack déjà composé de joueurs expérimentés et d'anciens internationaux.

Enfin, le leader du vestiaire et exemple de longévité, Juan Imhoff fera aussi son retour parmi les siens très prochainement. Derrière, Henry Arundell, jeune pépite du XV de la Rose, est aussi attendue. Ce dernier occupera le poste d'ailier et d'arrière. Enfin, la bombe fidjienne Habosi sera, lui aussi, disponible pour le staff de Lancaster. Son compatriote, Josua Tuisova ne sera sûrement pas rétabli avant de longs mois, lui qui souffre d'une rupture des ligaments du genou gauche. RUGBY. Top 14. Gros coup dur pour Josua Tuivosa (Racing 92) gravement blessé au genou

Vers un nouveau titre ?

Cette année Coupe du monde est spéciale pour toutes les équipes de Top 14, et commencer par une bonne entame de saison est primordial. C'est chose faite pour le Racing 92, qui recevra le LOU samedi soir, pour confirmer sa victoire à Montpellier.

La saison dernière, le Racing 92 a alterné entre le bien et le moins bien d'un week-end à l'autre, et l'inconstance régnait dans cette équipe. Malgré ça, les coéquipiers de Nolan Le Garrec ont été jusqu'en demi-finale, en battant le Stade Français en quart, mais s'étaient fait corriger par le Stade Toulousain ensuite.

Le dernier titre des Franciliens remonte à la saison 2015/2016, au Camp Nou de Barcelone, dans une finale dantesque contre le grand Toulon. Depuis, les Racingmen ont toujours été qualifiés, et ont participé à trois demi-finales, sans rejouer le titre une seule fois en finale.

VOS MATCHS DE RUGBY PAU/TOULOUSE ET OYONNAX/LA ROCHELLE A QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?