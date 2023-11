L’UBB s’est-elle (enfin) trouvé un axe droit digne de ce nom pour remporter le Top 14 ?

L'arrivée conjointe de Sadie, Coleman et Tatafu devant, a déjà montré face à Toulouse qu'elle pourrait donner une autre dimension au pack de l'UBB.

Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est donc après 1 mois et demi de période de coupe du monde qu’il a fallu refermer le chapitre et se replonger dans notre cher et tendre Top 14, qu’on était d’ailleurs très heureux de retrouver dimanche dernier. Lui qu’on aime comme au premier jour. Un peu moins concentré sur la relation particulière qu’on entretient avec lui ces derniers temps, on a parfois eu l’impression de redécouvrir certaines choses, sur les antennes de Canal.

Avant même le match et sans toutes ses forces vives, on se disait donc qu’un axe droit Sadie/Coleman auquel vous pouvez rajouter Tatafu en 8 pour compléter la ligne, pouvait poser de sérieux problèmes à n’importe quelle équipe de Top 14.

Les poulachous de l'hémisphère sud



C’est d’ailleurs ce qu’il fit face à Toulouse, où sa densité amena beaucoup aux Girondins, par ailleurs devant au score à Ernest-Wallon durant 70 minutes. Il faut dire qu’à eux 3, ces belles carcasses originaires de l’hémisphère sud pèsent déjà 130 kilos de moyenne, tandis que Coleman fait aussi figure de tour de contrôle avec ses 2m04 et sa grosse quarantaine de capes internationales.

Solide en mêlée, embêtant en touche et costaud ballon en main pour aller fixer le premier rideau toulousain, le 8 de devant bordelais a certainement montré face aux Rouges et Noirs qu’il ne faudrait plus lui parler du manque de densité redondant des années précédentes, qui avait notamment été flagrant face à La Rochelle en demi-finale à San Sebastien.

A ce sujet, l’international japonais Tevita Tatafu est un véritable tank (1m83 pour 125kg), comme on l’avait déjà aperçu face aux Bleus à l’été 2022. Explosif, rapide pour son gabarit et surpuissant, il a mis à mal la défense toulousaine à chacune de ses prises de balle lors de cette 4ème journée. Bien sûr, il en faut plus pour envisager jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions cette saison, mais à en voir la profondeur de banc et tout le talent qu’elle aura cette année, en plus, une fois que tout le monde sera "rentré", il y a de quoi se dire que l’UBB aura vraiment une sacrée gueule sur le papier, d’ici les prochaines semaines.

D'autant que les supporters girondins peuvent compter sur le nouvel entraîneur Yannick Bru et son bagage pour que l'alliage prenne. Qu'on se le dise : cette année, Bordeaux a mis les petits plats dans les grands, pour arriver (enfin) à ses fins…