TOP 14. Castres réalise l'exploit, Pau toujours leader et Bayonne intraitable à domicile !

La Coupe du monde à peine finit, que cette quatrième journée de Top 14 nous a livré de beaux scénarios ! Le championnat de France reprend ses droits, voici les résumés !

Bayonne injouable à domicile

On prend les mêmes et on recommence ! L'année dernière, Bayonne n'a pas perdu une seule fois à Jean-Dauger en Top 14, et semble partir sur les mêmes bases cette saison. Face au leader parisien, les coéquipiers de Camille Lopez ont livré une partie propre, rythmée par les splendides coups de pied de leur ouvreur, qui a une fois de plus survolé les débats. Efficaces en défense, les hommes de Grégory Patat n'ont encaissé que trois petits points. Cette victoire (16-3) est la deuxième de la saison à domicile, après un succès face à Toulouse lors de la première journée. Les Bayonnais sont désormais neuvièmes du Top 14, tandis que Paris reste dans les premiers, à la quatrième place, après avoir connu sa première défaite de la saison.

''Le rugby a perdu'', la Coupe du monde 2023 démoralise les fans d'ovalie

Le LOU se réveille et mange Clermont

Lyon avait pour objectif de prendre les cinq points face à Clermont, et c'est chose faite ! Accompagnés de leurs internationaux, en la personne de Niniashvili, mais également de Couilloud et de Taofifenua, les Lyonnais ont pris le meilleur en deuxième mi-temps. Dans le premier acte, le plan des Clermontois fonctionnait à merveille, avec une grosse pression défensive, et la botte d'Urdapilleta pour porter le score à 11-16 à la pause. Néanmoins, au retour des vestiaires, le LOU a rugi et a pris la possession du ballon, en se montrant bien plus dangereux en zone de marque. Niniashvili et Couilloud ont été intenables, et les véritables détonateurs de la ligne lyonnaise. Paddy Jackson a aussi été très bon, et a inscrit 26 points sur ce match, record de la saison ! Au final, Lyon remporte la partie 41-22, et se place à la sixième place. Les Auvergnats sont dixièmes.

Le Racing 92 coiffe Montpellier

Quel mauvais début de saison pour le MHR, qui restait sur deux défaites consécutives avant d'affronter le Racing 92. Les Franciliens, qui avaient infligé une correction à Perpignan (59-10), étaient plein de confiance, et cela s'est fait sentir. Grâce à ses électrons libres, tels que Taofifenua, Spring ou encore Le Garrec, le Racing a vite pris la main dans cette partie, et virait en tête à la mi-temps (9-12). En deuxième mi-temps, Montpellier a été trop brouillon, pas assez précis dans le camp du Racing et trop sanctionné. À la 55ᵉ minute, Donovan Taofifenua inscrivait déjà l'essai de la victoire, portant le score à 9-19. Les Cistes ne sont pas parvenus à remonter au score, et un essai de Karkadze à la dernière minute permettait aux coéquipiers de Carbonel de récolter le bonus défensif. Ces derniers sont douzièmes, tandis que le Racing est troisième, égalité avec Pau et Castres juste devant.

Toulon corrige le promu

Le RCT présentait l'une des plus belles équipes du Top 14 pour cette quatrième journée de Top 14. Les hommes de Mignoni pouvaient compter sur le retour d'Ollivon, de Villière et de Gros, déjà prêts pour le Top 14. Résultat des courses, une rencontre à sens unique et pas moins de cinq essais inscrits par les Varois. Le contenu du match a été plaisant pour les supporters de Toulon, qui ont pu observer le dynamisme de Serin, accompagné de la domination du pack, symbolisée par une troisième ligne complémentaire : Abadie / Tolofua / Ollivon. Inspiré, Enzo Hervé aura été propre face aux perches, et aura porté le score à 41-7. Pour Oyonnax, trop d'indiscipline, marquée par trois cartons jaunes ! Avec cette défaite, le promu occupe la treizième place, tandis que Toulon est septième du Top 14.

TOP 14. VIDEO. Ce défi totalement fou lancé par Cameron Woki à Peato Mauvaka !

Pau reste leader du Top 14

Est-ce la future arrivée de Sam Whitelock dans le Béarn qui pousse les Palois à être aussi performants ? Quoi qu'il en soit, Pau est bien en tête du Top 14, a remporté son troisième match de suite face à Perpignan. Dans une rencontre ouverte, avec 8 essais plantés, Perpignan n'a pas réussi à suivre le rythme imposé par la Section Paloise, très en jambe dans le second acte. Pourtant, les Catalans avaient bien commencé le match, avec un doublé de Velarte en une demi-heure, mais ensuite, plus rien. La deuxième mi-temps a été à sens unique (10-32), pour porter le score à 24-39 au coup de sifflet final. Samuel Ezeala s'est fait remarquer lors de cette rencontre, avec un doublé, tout comme Maddocks qui réalise un très bon début de saison. Toujours aussi intraitable au pied, Simmonds n'a pas manqué la cible une seule fois. Pau est donc premier du Top 14, tandis que Perpignan reste la lanterne rouge, avec aucun point de pris après quatre journées.

Castre réalise un exploit

Fort d'un très bon début de saison, le CO se déplaçait à La Rochelle sans complexe, et avec la secrète envie de réaliser un coup. 80 minutes plus tard, les hommes de Jeremy Davidson réalisaient l'exploit de gagner à Marcel Deflander, 24-27. Néanmoins, les Tarnais ne se sont pas rendus le match simple, notamment avec trois cartons jaunes en première mi-temps. Étrangement, La Rochelle n'est pas parvenue à creuser l'écart, et à la pause, 21-17 en faveur des locaux. Un essai de Seguret, tôt dans la partie, a certainement été le tournant du match. En deuxième période, Castre a réussi à garder le ballon dans le camp de La Rochelle en étant patient et discipliné, jusqu'à inscrire un essai grâce à Arata, un mondialiste. Peu entreprenants, les Maritimes s'inclinent à domicile, et pointent à la onzième place du Top 14. Pour Castres, cette victoire est l'occasion d'être le dauphin du championnat, égalité avec Pau.

Toulouse s'en sort toujours

Quelle fut compliquée, cette victoire du Stade Toulousain. Menés pendant 73 minutes, les hommes d'Ugo Mola ont pris l'ascendant en toute fin de match, ne laissant même pas un point de bonus à Bordeaux. Et pourtant, l'UBB a réalisé le match parfait à domicile, conquérant en conquête, précis au pied grâce à Garcia et dynamique dans le jeu par l'intermédiaire d'Abadie. En première mi-temps, les coéquipiers de Poirot avaient huit points d'avance (8-16). Cependant, l'entrée en jeu des internationaux à l'heure de jeu a totalement changé le match, avec un Capuozzo en jambe, un Mauvaka omniprésent ainsi que Ahki très propre. Baptiste Germain a aussi dynamisé le jeu toulousain. Au final, les rouges et noirs ont planté deux essais lors des sept dernières minutes, ainsi qu'un drop assassin, sortant Bordeaux du point de bonus. Toulouse gagne 29-22, et reste dans le Top 6, à la cinquième place. Bordeaux est huitième.

XV de France. Dupont, Penaud et 3 autres Bleus mis à l'honneur lors des World Rugby Awards