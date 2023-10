XV de France. Dupont, Penaud et 3 autres Bleus mis à l'honneur lors des World Rugby Awards

Les World Rugby Awards ont eu lieu à Paris ce dimanche 29 octobre et ont récompensé les meilleurs acteurs du rugby mondial dans diverses catégories.

Ce dimanche 29 octobre, World Rugby organise les World Rugby Awards. Au lendemain d’une finale de Coupe du monde remportée par l’Afrique du Sud, cet évènement veut honorer les acteurs les plus marquants du rugby international en 2023.

Dans le XV de l’année World Rugby, plusieurs Français ont été mis en avant à leurs postes respectifs. Ainsi, Cyril Baille et Charles Ollivon font le bonheur du pack tricolore. À l’arrière, trois Bleus ont également été mentionnés. En effet, Antoine Dupont, Thomas Ramos et Damian Penaud intègrent à jamais la Dream Team du rugby mondial en 2023. Avec 5 joueurs présents, la France possède le meilleur contingent international, à égalité avec l’Irlande.

2023's supreme side



The World Rugby Men's 15s Dream Team of the Year, in partnership with @Capgemini#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/ys2q2UGhb8 — World Rugby (@WorldRugby) October 29, 2023

Le prix du Meilleur joueur de rugby à XV World Rugby revient au All Black Ardie Savea. Auteur d’une grosse Coupe du monde, le troisième ligne a été impériale dans le jeu néo-zélandais. Omniprésent en attaque et en défense, il a même eu l'occasion d'être nommé capitaine de sa formation lorsque Sam Cane était absent. Il remporte le titre au détriment d’Antoine Dupont, Bundee Aki et Eben Etzebeth.

RUGBY. ''C'était magnifiquement laid'', la Presse internationale rumine après le sacre des SpringboksEn dehors d’Antoine Dupont, un autre Français était appelé dans sa catégorie. En effet, Louis Bielle-Biarrey était mentionné parmi les Meilleures révélations de l’année World Rugby. Cependant, c’est l’ailier All Black Mark Tele’a qui est honoré.

Les femmes n’ont cependant pas eu le droit à leur titre de Meilleure joueuse de rugby à XV World Rugby ce soir. En effet, le premier tour de la nouvelle compétition WXV n’étant pas terminé, le prix sera remis dans les jours suivants le dernier match.

Moins influent à World Rugby, la France est-elle le vilain petit canard du ballon ovale ?

Les Sud-africains peu récompensés

En rugby à XV, Andy Farrell gagne le prix de Meilleur coach de l’année World Rugby. Battu en quart de finale par la Nouvelle-Zélande, Andy Farrell va tenter de poursuivre son bon travail à la tête de la sélection irlandaise jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Une récompense qui n’est pas anodine puisqu’il devance Jacques Nienaber qui a amené les Springboks sur le toit du monde avec ses stratégies innovantes. Par ailleurs, en dehors de la présence d'Eben Etzebeth dans le XV de l'Année, aucun sud-africain n'a été récompensé pour ses performances sur l'année 2023.

''Quelle tristesse'', un journaliste anglo-saxon dénonce l’absurdité du rugby actuel et accuse l'EuropePour l’Essai de l’année en rugby à XV, une réalisation française était nommée parmi les prétendants au titre. En effet, l’essai de Penaud face à l’Irlande lors du dernier Tournoi des VI Nations avait été remarqué. Néanmoins, c’est le slalom en solitaire de Duhan van der Merwe contre l’Angleterre qui récupère le prix.

An instant classic ⚡



Duhan van der Merwe's solo finish against England is named the @intrugbyplayers Men's Try of the Year#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/ExwPIuf0ty — World Rugby (@WorldRugby) October 29, 2023

Du côté du rugby à 7, le meilleur joueur et la meilleure joueuse du circuit mondial ont été récompensés. Chez les femmes, c’est la Néo-Zélandaise Tyla Nathan-Wong qui a été honorée. Du côté des hommes, l’Argentin Rodrigo Isgro a été mis en avant après son excellente saison.

Par ailleurs, certains grands joueurs ont été mis à l’honneur durant la soirée. Thierry Dusautoir, Juan Martín Hernández, Dan Carter, George Smith et Bryan Habana ont été intronisés au Hall of Fame de World Rugby. Cette catégorie a pour but de remercier les joueurs qui ont marqué les terrains et l’histoire de l’ovalie. L’arbitre irlandais David McHugh a également été immortalisé dans sa catégorie.

RUGBY. Un illustre Tricolore se glisse dans le XV de rêve de la finale de la Coupe du monde