Moins influent à World Rugby, la France est-elle le vilain petit canard du ballon ovale ?

Florian Grill a récemment pointé du doigt le manque d'influence du rugby français à World Rugby, mais à qui la faute et pour quelle raison ?

Récemment, le président de la FFR Florian Grill a pointé du doigt le manque d’influence de la France au sein de World Rugby. Pourtant, le rugby français reste l’un des plus gros moteurs, humain et économique, de l’ovalie mondiale. Qu’en est-il réellement ?

La France moins présente qu'avant ?

Avec un peu plus de 300 000 licenciés au compteur, la FFR est la troisième fédération avec le plus de joueurs inscrits dans le monde. Juste devant elle, on retrouve l’Angleterre et l’Afrique du Sud, deux bastions historiques du ballon ovale. De plus, le Top 14 est l’un des rares, si ce n’est le seul, championnat de haut niveau stable économiquement et sportivement. Les stades se remplissent, les audiences sont bonnes et la France possède même une spécialité rare : elle a une deuxième division 100% professionnelle.

Après avoir dit toutes ces évidences, la logique voudrait que la France soit l’une des figures de proue du rugby mondial. Cependant, Florian Grill a avoué ceci le 16 octobre dernier au micro de RMC :

Il y a un vrai sujet, c’est un point important, il faut que l’on soit beaucoup plus influent à l’échelle internationale. Aujourd’hui, la Fédération française de rugby n’a pas l’influence qu’elle doit avoir au niveau international.[...] La France n’a plus de membre au Board de World Rugby, un seul arbitre de champ au Mondial et très peu de membres dans les commissions, ainsi que dans les groupes de travail.”

La place ayant été vacante, elle a été attribuée à l’Écossais John Jeffrey en mai 2023. Cependant, l’un des rôles de ce Comité Exécutif est de nommer ou révoquer les différents membres des commissions ou groupe consultatif. Par effet boule de neige au départ de Bernard Laporte, les Français se sont faits de plus en plus rares au sein de l’institution.

(Photo par Michael Steele - World Rugby)

Actuellement, les nations anglo-saxonnes ont une présence non-négligeable dans ces différents groupes, en plus d’une présence japonaise qui s’intensifie depuis le mondial 2019. Cependant, cette domination semble loin d’une hégémonie britannico-sudiste immuable. S’il est possible d’entendre ce refrain sur les réseaux sociaux ou dans certains débats médiatiques, la situation de la France paraît tout autre il y a encore quelques mois.

La France, un grand qui se croit petit

Ainsi, la Rédaction du Rugbynistère a contacté Kévin Veyssière, fondateur du média Football Club Geopolitics. Si son intitulé laisse à penser qu’il ne s’intéresse qu’au ballon rond, ses travaux montrent son aspect hétéroclite. À l’été 2023, il publie son premier livre sur le rugby. Baptisé Planète Rugby - 50 questions géopolitiques, il traite de la géopolitique du rugby roi depuis sa création en 1823.

Pour Kévin Veyssière, l’Irlande, l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles ont “historiquement plus d’influences dû à leur statut de fondateurs de l’IRFB” en 1886, même si l’Angleterre ne l’intègre réellement qu’en 1890. De plus, il confie que ces dernières ont toujours été réticentes à “intégrer de nouvelles nations” à la grande fête et aux décisions du rugby international.

(Photo par David Ramos - World Rugby)

Si les Britanniques et Irlandais ont mis longtemps à accepter l’arrivée de nouvelle tête dans l’institution, c’est la France qui “va faire bouger les lignes”, selon Kévin Veyssière. Entre 1980 et 1987, la présidence du tricolore Albert Ferrasse change l’organisation du rugby mondial. Cette “voix dissonante à l’hégémonie britannique” a lancé la mondialisation du rugby. Néanmoins, il précise que cette dernière reste “incomplète” à l’heure actuelle.

Côté français, Kévin Veyssière précise que la présidence de Bernard Lapasset et le mandat de Vice-Président de Bernard Laporte “ont durablement installé la France à World Rugby”. Il nuance cependant en expliquant qu’il “faut encore batailler contre les nations anglo-saxonnes”. Selon lui, “la principale raison de la perte d’influence et de lobbying dans les commissions et groupes de travail” reste le départ de Bernard Laporte de l’institution en milieu de mandat.

L’auteur de Planète Rugby - 50 questions géopolitiques, rappelle que la plupart des pays qui ne sont pas anglo-saxons, mais disposent d’une culture rugby faisant suite à une influence britannique. Il cite, par exemple, les pays d’Amérique du Sud ou le Japon. Ensuite, il détaille la place de la France dans ce microcosme politique :

Le cœur des décisions et de l’histoire du rugby est marqué par l’hégémonie britannique, mais il ne faut pas croire que la France n’a pas son mot à dire. Elle a même eu une influence conséquente durant les 30 dernières années. Après les soubresauts connus par la Fédération Française de rugby, il faut repartir vers un nouveau cycle. La FFR doit recréer des cercles de réflexion et de discussions au sein de World Rugby.”

Une influence toujours présente à différents niveaux

Mais, la France doit-elle vraiment repartir de zéro afin de reconstruire son influence d’il y a quelques années ? Non. En réalité, la France a toujours un avantage indéniable. L’Hexagone dispose de trois sièges au Conseil de World Rugby, soit autant que n’importe quelle grande nation du rugby mondial. Ce fameux Conseil siège au sommet de l’organigramme de l’institution reine.

Par ailleurs, ce sont ses membres qui ont voté toutes les récentes réformes liées à la Nations Cup, la Coupe du monde à 24 équipes et au calendrier uniformisé. Ainsi, l’absence de la France au Comité Exécutif et sa faible présence dans les commissions ne l’empêchent pas d’avoir une influence majeure sur les grands virages du rugby mondial. Par ailleurs, le ralliement des sièges français à la cause anglo-saxonne a été déterminant dans l’équation de la Nations Cup, très critiquée par certains camps avant son adoption.

De plus, elles devraient sûrement lui permettre de regagner une place au sein du Comité Exécutif de World Rugby. Tout du moins, cela devrait être son ambition. Une nomination qui permettra de réalimenter les commissions en contingent tricolore. Dans cette optique, les paroles et les actes de Florian Grill prennent des airs de quête électorale pour cette échéance.

Mais est-ce aussi facile que cela ? La France peut-elle revenir ainsi sur le devant de la scène politique du rugby mondial ? Un début de réponse est à venir dans les prochains mois.

