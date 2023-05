CARNET NOIR. Le monde du rugby rend hommage à Bernard Lapasset, ancien président de la FFR et de World Rugby

L'ancien président de la Fédération française de rugby et de World Rugby Bernard Lapasset est décédé à l'âge de 75 ans. De nombreux hommages lui ont été rendus.

Le fondateur de Paris 2024 s’est éteint hier. Bernard Lapasset était un dirigeant sportif hors norme. Epicurien, altruiste et bienveillant, je mesure la chance que j’ai eue de grandir à ses côtés. Sa disparition est une perte immense. Je pense très fort à sa famille — Tony Estanguet - OLY (@TonyEstanguet) May 3, 2023

Il était pour beaucoup le président emblématique du rugby tricolore. Sous sa présidence, la France a notamment obtenu l'organisation de la Coupe du monde 2007. Il avait également été un des piliers de la candidature de Paris pour les JO 2024. Bernard Lapasset s'est éteint ce mardi à l'âge de 75 ans. "La Fédération Française de Rugby est profondément attristée par le décès de Bernard Lapasset, un dirigeant éminent du sport français des dernières décennies", a commenté la FFR. Ancien deuxième ligne, à Bègles puis à Agen, il a toujours porté le rugby dans son coeur. Et en a été un des plus éminents représentants en France et dans le monde. Président de la Ligue régionale Île-de-France de rugby, il avait succédé à Albert Ferrasse en 1991 à la tête de la FFR, jouant notamment un rôle déterminant dans le passage du rugby dans l'ère professionnelle. Il occupera ce poste jusqu'en 2008. Cette année-là, il devient le grand patron du rugby mondial à l'IRB, devenu World Rugby.



"Bernard Lapasset a consacré sa vie au rugby, tant en tant que joueur, entraîneur, dirigeant que comme ambassadeur. Son impact sur le développement et la promotion du rugby en France et dans le monde entier est indéniable". Lors de son mandat à la tête de la fédération internationale, il a notamment permis au rugby de revenir dans le giron de l'olympisme via sa forme à 7. Il est ensuite devenu président du Comité français du sport international et a oeuvré pour que les Jeux 2024 soient organisés à Paris. "Nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que Bernard Lapasset a accompli pour le rugby en France et dans le monde entier. Nous sommes engagés à perpétuer son héritage et à poursuivre sa mission de faire progresser le rugby, en France et dans le monde entier." De nombreux hommages lui ont été rendus. "Triste nouvelle d’apprendre le décès de Bernard Lapasset. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Bernard a été un grand homme pour le rugby, et son héritage sera éternel. Merci pour tout ce que tu as fait, Bernard. Tu vas nous manquer", a notamment écrit Bernard Laporte via La Dépêche.

Une belle personne nous a quitté.

Merci Président d’avoir fait de nous des Athlètes Olympiques, grâce au combat de réintroduction du Rugby par le Rugby à 7.

Merci d’avoir grandement participé à l’obtention de @Paris2024

Bon voyage président. 🕊️💫 pic.twitter.com/zyHKknksfd — Candelon Julien - OLY (@JulienCandelon) May 3, 2023

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

Avec la disparition de Bernard Lapasset nous perdons un grand président du rugby français, du rugby mondial et du sport français.

Toutes mes pensées à sa famille. — Julien Pierre (@JulienPierre4) May 3, 2023

Le monde du rugby vient de perdre un grand monsieur en la personne de Bernard Lapasset. La Section présente à ses proches ses plus sincères condoléances. https://t.co/DXaoptiKsc — SectionPaloise (@SectionPaloise) May 3, 2023