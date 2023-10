RUGBY. La Coupe du monde en France a déjà surpassé les chiffres du Japon, et ce n'est pas fini !

Les premiers chiffres dévoilés par World Rugby indiquent que la Coupe du monde 2023 en France est déjà une réussite en termes de fréquentation.

Coupe du Monde 2023. Une 10e édition de tous les records qui marquera les espritsOn savait que cette Coupe du monde en France serait mémorable. Les premiers chiffres dévoilés par World Rugby indiquent que l'édition 2023 est une réussite en termes de fréquentation. En effet, le record établi au Japon il y a quatre ans a été battu.

1,16 million de personnes ont visité les 10 villages de rugby répartis dans tout le pays hôte, dépassant les 1,13 million fixés lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019. La Fédération internationale estime que France 2023 devrait franchir le cap des 1,5 million d'ici à la fin du tournoi.

Dans le même temps, la fréquentation des rencontres a atteint 1,8 million, dépassant le total de 1,7 million du Mondial japonais. Les supporters du monde entier sont venus en France. Notez cependant que les Pays-Bas et l'Allemagne figurant parmi les 10 premières nations dans le classement des achats de billets.

"Avec une affluence moyenne de 47 000 spectateurs dans neuf stades magnifiques, plus d’un million de fans qui ont partagé des moments de convivialité dans les villages du rugby et près d’un milliard de fans sur les réseaux sociaux, ce qui constitue un record, cette Coupe du Monde de Rugby s’annonce comme un grand événement social", a commenté le président de World Rugby Bill Beaumont.

On a également vu des fans originaires du Chili, qualifié pour la première pour une Coupe du monde, bien évidement du Portugal, dont l'équipe a passionné les foules, et du Japon, qui ont une nouvelle fois fait honneur aux valeurs du rugby.

La fréquentation record du Rugby Village et des stades s'appuie sur le succès plus large du tournoi avec une fréquentation cumulée des matchs de près de deux millions et est en passe d'établir un nouveau record global.

Du côté des audiences, les chiffres sont par ailleurs excellents. Ainsi, la rencontre entre la France est l'Italie a attiré 13 millions de téléspectateurs sur TF1, avec un pic à 14,5 millions. Ce qui constitue la deuxième meilleure audience de l’année pour la chaîne, juste derrière celle du match d’ouverture des Bleus face à la Nouvelle-Zélande.

On peut imaginer que le quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud va également attirer les foules. Un match couperet aux airs de finale de la Coupe du monde qui pourrait battre des records.