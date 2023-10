France. La FFR ''discute fermement avec World Rugby'' via le rapport envoyé, selon Florian Grill

Si elle accepte la défaite, la Fédération Française de Rugby veut profiter de la désillusion du XV de France pour taper du poing sur la table.

Florian Grill n’a pas remis en doute la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud. Interrogé par RMC ce samedi 21 octobre, le président de la Fédération Française de Rugby veut néanmoins faire bouger les choses. Selon lui, la France du rugby “à des constats à tirer de ce match, car il y a toujours des constats à tirer de n'importe quel match.”

La FFR veut un (plus gros) bout de gras

Pour le président, ces constats l'amènent visiblement du côté des institutions. En effet, il déclare à RMC avoir “envoyé un rapport à World Rugby afin d’avancer”. Il précise bien que ce rapport n’est en rien une “réclamation”.

Ainsi, Florian Grill veut donner une nouvelle place à la France au sein de l’institution mondiale du rugby. Dans sa déclaration, il poursuit en déclarant :

On a discuté assez fermement avec World Rugby parce que sur la vingtaine de commissions qu'on a au sein de World Rugby, il y avait finalement un ou deux Français à peine impliqués. On a besoin d'investir et de peser dans l'organisation World Rugby.”

Après le mondial, la France veut-elle augmenter sa part du gâteau dans les prises de décisions ? Dans l'histoire récente du rugby, cette prise de position n'est pas inhabituelle. Après la réussite de la Coupe du monde 2019 au Japon, la JRFU (Japan Rugby Football Union) en avait profité pour s'affirmer politiquement. Bien évidemment, la France possède un statut politique tout autre à celui que le Japon avait en 2019 dans la sphère rugby. Néanmoins, ces volontés d'affirmations politiques via des évènements d'ampleur ne datent pas d'hier.

En 2023, le Japon est même devenu une des nations à avoir 3 sièges, autant que la France ou l'Angleterre par exemple, au conseil de World Rugby. L’archipel a ainsi hérité d’une place unique dans le rugby mondial. Entre autres, elle est la seule fédération à disposer de cet honneur sans participer au Tournoi des VI Nations et au Rugby Championship en parallèle.

2027, nouvel objectif du XV de France

Après cette élimination précoce de sa Coupe du monde, Florian Grill avoue que la Fédération travaille déjà pour 2027. Selon le président, le but de ce rapport est de “préparer l’avenir au lieu de ressasser le passé”.

Par ailleurs, il a également confirmé sa confiance auprès de Fabien Galthié et de son staff. Avec un effectif d’entraîneur majoritairement conservé, mais ponctué de départs forts (Labit, Ghezal et Giroud), le bon travail devra être poursuivi jusqu’en Australie, pour la prochaine Coupe du monde.

