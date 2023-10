RUGBY. Les supporters vont-ils zapper la Coupe du monde après l'élimination du XV de France ? Voici leurs réponses

Suite à l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, les fans de rugby vont-ils se désintéresser de l'événement ? On leur a demandé.

L'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde a jeté un coup de froid sur la compétition. Après la baisse des températures, les supporters tricolores auraient bien aimé se réchauffer dans les stades et les fans zones en encourageant les Bleus. Maintenant que les hommes de Galthié ne sont plus en lice, le soufflet du Mondial va-t-il totalement retomber dans l'Hexagone. "Je suis volontaire sur la coupe du monde et surtout, j'aime le rugby, je regarderai jusqu'à la dernière minute", nous confie Aurore sur Facebook.

Nous avons demandé aux lecteurs du Rugbynistère s'ils allaient continuer à regarder la Coupe du monde après l'élimination du XV de France. Et sur plus de 1000 réponses, le fait est que la passion l'emporte sur la déception. "On a perdu, on est déçu, mais on reste passionnés", lance Antoine, plein d'enthousiasme avant les demi-finales." De son côté, François espère voir les All Blacks terminer le travail et battre l'Afrique du Sud en finale. "Regarder les rosbeefs en prendre 50, ça n'a pas de prix !", s'amuse Grégory. COUPE DU MONDE. XV DE FRANCE. Le coaching de Galthié ? ''Catastrophique'', selon MoscatoGlobalement, c'est la perspective de voir un très gros match entre la Nouvelle-Zélande et les Springboks le 28 octobre à Saint-Denis qui permet à la Coupe du monde de conserver une certaine ferveur chez les fans de l'ovalie. "C’est triste pour les Bleus, mais les matchs seront tout de même intéressants et je suis curieux de savoir qui soulèvera la coupe", explique Rudy.

Mais il y a aussi ceux pour qui la flamme s'est éteinte au moment du coup de sifflet final dimanche soir. "Je suis une grande passionnée de rugby, mais sans l'équipe de France ce n'est plus la même chose ! Plus envie", livre Annabelle. Un autre supporter n'aura également pas le courage de voir la suite après la défaite tricolore : "ce match m'a dégoûté de cette coupe du monde que j'attendais depuis très longtemps."

Je suis fier d'avoir transmis l'amour de ce sport à mes enfants que j'adore voir évoluer avec leurs copains, mais tellement écœuré de ces complaisances nombrilistes que je ne regarderai pas la fin de cette édition...

On l'a compris, la déception est très grande chez les supporters français chez qui l'espoir de voir enfin le XV de France remporter le titre était immense. "Maintenant que le meilleur gagne, après ça dépend aussi de l'arbitre !, déclare Evelyne. Beaucoup de fans de rugby espèrent désormais voir la Nouvelle-Zélande l'emporter. "La finale toute écrite promet encore un magnifique combat", lance Alexandre. Même son de cloche chez Marc : "Les demies seront sans intérêt, mais la finale sera sûrement un magnifique match".

Je regarderai la finale et j’espère que ça sera un All Blacks / Springboks et que les blacks détruiront l’Afrique du Sud histoire de me consoler un peu !

Néanmoins, rien n'est écrit à l'avance, surtout dans le sport. "J'aimerais voir passer l'Argentine !!! Vamos ...", déclare Andres tandis qu'un autre lecteur se la joue sans doute un peu comique : "Oui pour voir les Anglais champions du monde 😎". Et vous, qui allez-vous supporter dans cette fin de Coupe du monde ? Meafou, Jauneau, Tuilagi… Quels nouveaux talents pour intégrer le XV du France en 2024 ?